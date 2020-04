Die Veranstalter des Al-Quds-Marsches haben die Kundgebung auf dem Kurfürstendamm am Donnerstag abgesagt. Das teilte die Senatsinnenverwaltung am Donnerstagabend mit. Der Aufzug hätte in diesem Jahr am 16. Mai stattfinden sollen. "Eine der widerlichsten antisemitischen Veranstaltungen bleibt uns allen erspart", kommentierte Innensenator Andreas Geisel (SPD) die Entscheidung. "Eine gute Nachricht für Berlin."

Der Absage war am Morgen ein deutschlandweites Verbot der islamistischen Terrororganisation Hisbollah vorausgegangen.

Mehr in Kürze auf Tagesspiegel.de.

