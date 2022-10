An diesem Ampel-Streit hängen die Mietpreise vieler Berliner SPD erhöht Druck auf Justizministerium für neues Vorkaufsrechtsgesetz

Dem Berliner Verwaltungsgericht war es keine Pressemitteilung wert. Dabei ist das, was die Richter bereits Anfang September beschlossen haben, ein weiterer harter Schlag für den Schutz Tausender Menschen in Berlin vor steigenden Mieten. Erstmals entschied das Gericht, dass durch das vom Bundesverwaltungsgericht für unrechtmäßig erklärte Vorkaufsrecht nun auch die Abwendungsvereinbarungen kündbar sind, die auf seiner Grundlage mit Hauskäufern getroffen wurden.

Abwendungsvereinbarungen sollten eigentlich verhindern, dass neue Eigentümer in den Immobilien Luxusmodernisierungen durchführen und die Mieten stark anheben. Nun werden die Verträge zwischen Bezirken und Investoren in etlichen der mehr als 300 Fälle gekündigt.

Berlin hofft auf eine neue Regelung im Bund – bislang vergeblich

Damit kommt dem Land Berlin ein weiteres Instrument abhanden, um hohe Mietsteigerungen zu verhindern. Die Blicke des Senats richten sich nun mehr denn je in Richtung Bund. „Auch, wenn dieser Beschluss des Gerichts eine Einzelfallentscheidung ist, zeigt er doch wie dringend die Bundesregierung endlich die ausstehenden Entscheidungen zur Stärkung des Vorkaufsrechts und zu den Abwendungsvereinbarungen im Sinne der Kommunen treffen muss“, sagte Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD).

Hilfe ist aber nicht in Sicht. Denn anders als angekündigt hakt es in der Ampelkoalition im Bund gewaltig bei dem Plan, den Kommunen in Deutschland eine rechtssichere Möglichkeit zu einer weitreichenden Anwendung des Vorkaufrechts zu geben. Seit Monaten herrscht in der Sache Stillstand. SPD und Grüne machen dafür die FDP verantwortlich. Nun erhöht das SPD-geführte Bauministerium öffentlich den Druck auf Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), in dem Streit einzulenken.

SPD-Bundesbauministerin Klara Geywitz hatte bereits Ende April einen Gesetzentwurf vorgelegt, um den Kommunen die Möglichkeit zurückzugeben, das Vorkaufsrecht in der besonders in Berlin intensiv genutzten Weise anzuwenden. Doch ein Beschluss steht seither aus. Das von der FDP geführte Bundesjustizministerium hatte Vorbehalte angemeldet.

Umfangreich habe das Bauministerium seither auf die Fragen und Einwände des Justizministeriums reagiert. Doch Buschmann bleibe bei seinen Kritikpunkten und halte eine Ausweitung des Vorkaufsrechts nicht für notwendig, heißt es aus der Koalition. Zuletzt befasste sich vergangene Woche eine Fachpolitikerrunde der Koalition mit dem Gesetz – ohne Ergebnis.

Es kann dazu führen, dass der Allgemeinheit unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen, um günstiges Wohnen für einige wenige Betroffenen zu sichern. Ein Sprecher des Bundesjustizministeriums zur Ausweitung des Vorkaufsrechts

Vertreter von SPD und Grüne empfinden das hinter vorgehaltener Hand als reine Blockade-Taktik. Das Justizministerium sieht für seine kritische Haltung jedoch gute Gründe. „Einer gesetzgeberischen Ausweitung des kommunalen Vorkaufsrechts muss eine gründliche Analyse vorausgehen“, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. Wirkungen und Alternativen seien sorgfältig zu prüfen, denn das Vorkaufsrecht sei je nach Ausgestaltung ein „zweischneidiges Instrument“.

So könnten Auflagen in den Abwendungsvereinbarungen die energetische Sanierung verhindern und den Anbau von Fahrstühlen verhindern und dadurch „zu Zielkonflikten mit den Anliegen des Klimaschutzes und der Förderung altersgerechten Wohnens führen“. Nicht zuletzt könnten „der Allgemeinheit unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen, um günstiges Wohnen für einige wenige Betroffenen zu sichern“. Ob eine Ausweitung des Vorkaufrechts zweckmäßig sei, werde daher weiter in der Regierung besprochen.

Das Justizministerium ist ziemlich allein auf weiter Flur. Parlamentarische Staatssekretärin Cansel Kiziltepe (SPD) zur Haltung des Justizministeriums zum Vorkaufsrecht

Cansel Kiziltepe (SPD), aus Kreuzberg kommende parlamentarische Staatssekretärin im Bauministerium, hält die Gründe für vorgeschoben. „Es gibt einen einstimmigen Beschluss der Bauministerkonferenz, um hier Rechtssicherheit zu schaffen. Auch der Deutsche Städtetag fordert die Korrektur beim Vorkaufsrecht einstimmig. Das Justizministerium ist ziemlich allein auf weiter Flur“, sagte sie dem Tagesspiegel.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im November 2021 sei „ein Schlag ins Gesicht“ für viele Mieter gewesen. „Den Kommunen und Engagierten vor Ort fehlt seither ein wichtiges Instrument.“ Dennoch habe das Justizministerium dem Gesetzentwurf aus ihrem Haus trotz zahlreicher Gesprächsversuche nicht zugestimmt. „Wir setzen uns mit Hochdruck für eine Lösung ein“, sagte Kiziltepe.

Ähnlich sieht es die Berliner Bundestagsabgeordnete Hannah Steinmüller (Grüne). Viele Städte, allen voran Berlin, forderten, dass sie das Vorkaufsrecht wieder wie vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nutzen könnten. „Wir sollten den Wunsch der Kommunen ernst nehmen und ihnen wieder ein rechtssicheres Vorkaufsrecht zur Verfügung stellen“, sagte Steinmüller.

Unterdessen wehrt sich das Land Berlin weiter rechtlich gegen die Kündigung von Abwendungsvereinbarungen. Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts wurde Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Geisels Senatsverwaltung für Stadtentwicklung betont zudem, dass es sich lediglich um eine Einzelfallentscheidung handele. Sie lasse sich „nicht pauschal auf alle Abwendungsvereinbarungen übertragen“. Es klingt eher wie ein letztes Hoffen.

