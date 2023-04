Auch Berlins Dealer wollen legal werden Wie die Cannabis-Pläne der Bundesregierung im Görlitzer Park ankommen

Geht es nach Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), können Erwachsene in Deutschland bald legal kiffen. Mittelfristig soll das Genussmittel in Cannabis-Shops frei erhältlich werden. „Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen“, gibt Özdemir als Ziel aus.

Am Eingang des Görlitzer Parks in Berlin-Kreuzberg kicken ein paar Männer mit einem platten Fußball. „Ey, alles gut?“, sagt der von ihnen, der am nächsten am Gehweg steht, zu vorbeilaufenden Passanten. Ibrahim ist 25 Jahre alt, er kommt aus Guinea und spricht Französisch. Angesprochen auf die Pläne der Minister, befürwortet er die Cannabis-Legalisierung.

Aber sind Vereine und Shops nicht schlecht für das Geschäft? „Ich denke schon“, antwortet Ibrahim, „aber es ist gut für unsere Sicherheit“. Wie seine Kollegen fürchtet auch Ibrahim die Polizeirazzien im Park. „Das Problem ist doch, dass wir keine Papiere haben, wir dürfen nicht arbeiten. Was sollen wir denn machen?“, fragt er.

Vor den alten Speditionshallen steht eine weitere Gruppe, ein älterer Mann kauft gerade eine Knolle bei einem von ihnen. Ein großer stämmiger Mann mit einer Narbe unter dem Auge tritt aus der Gruppe hervor. „Die wollen Gras legalisieren?“, fragt er auf Englisch nach. „Kriegen wir dann eine Erlaubnis zum Verkauf?“ Als er versteht, dass sich das Gesetz gegen den Handel auf der Straße richtet, winkt er frustriert ab.

Angesprochen auf Özdemirs Dealer-Aussage antwortet er: „Ich mache das nicht, weil ich es mag.“ Ob er Angst hat um sein Geschäft? „Ich bin illegal, ich habe andere Ängste.“

Weiter hinten im Park reagieren die Dealer gestresst auf die Frage des Pressevertreters: „My friend, die Polizei ist hier, komm später wieder.“