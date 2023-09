Berlin-Marathon 2023 Strecke, Sperrungen und Programm am Wochenende – ein Überblick

Am Wochenende durchqueren 60.000 Läufer, Skater, Handbiker und Rollstuhlfahrer aus 156 verschiedenen Nationen die Straßen Berlins. Sie starten auf Höhe der Bellevueallee auf der Straße des 17. Juni.

Die mehr als 42 Kilometer lange Strecke endet – durch das Brandenburger Tor hindurch – wieder auf der Straße des 17. Juni auf Höhe des Sowjetischen Ehrenmals. Hunderttausende Zuschauer werden erwartet. Mit dem Marathon am Samstag und Sonntag gehen weitreichende Straßensperrungen einher. Aber auch schon davor kommt es zu ersten Sperrungen und Behinderungen.

Die Strecke des Berlin-Marathons 2023

Die Straßensperrungen

Ab diesem Wochenende sind die Straßen rund um die Strecke gesperrt. Ab Samstagnachmittag sind insbesondere in Tiergarten und Mitte die Straßen der Marathonstrecke fast durchgehend bis zum Veranstaltungsende gesperrt. Straßensperrungen gibt es zudem in Charlottenburg, Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz, Wilmersdorf und Zehlendorf.

Die Straße des 17. Juni ist zwischen der Yitzhak-Rabin-Straße und dem Brandenburger Tor bereits seit Montag gesperrt. Bis Dienstag, 26.09., etwa 24 Uhr wird die Sperrung andauern. Diese Streckensperrung ist bereits ausgeweitet: Seit Mittwoch ist die Durchfahrt zum Großen Stern nicht mehr möglich und auch die Yitzhak-Rabin-Straße ist dicht. Diese Sperrungen folgen in den nächsten Tagen:

Freitag, 22.9.: Ab 4 Uhr ist rund um das Brandenburger Tor gesperrt. Auch die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße ist dicht. Um 18 Uhr kommt dann noch der Bereich zwischen dem Bundeskanzleramt und Reichstag wie auch der John-Foster-Dulles-Allee hinzu. Die gesamten Sperrungen gelten bis Montagmorgen, etwa 6 Uhr.

Samstag, 23.09.: Ab 12 Uhr: Sperrung der Potsdamer Straße zwischen Reichpietschufer und Stresemannstraße, zudem

Sperrung der Ben-Gurion-Straße

zwischen Reichpietschufer und Stresemannstraße, zudem Sperrung der Ben-Gurion-Straße Von 13 bis 20 Uhr: Sperrung Unter den Linden bis hin zum Alexanderplatz zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße

bis hin zum Alexanderplatz zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße Ab 13.15 Uhr: Sperrung der Kreuzung Potsdamer Straße/Ebertstraße

Ab 14 Uhr: Sperrung der Kreuzungen Leipziger Straße/Wilhelmstraße, Leipziger Straße/Friedrichstraße und Leipziger Straße/Charlottenstraße. Zudem ist die gesamte Strecke der Skater und Mini-Marathon-Läufer bis 19 Uhr gesperrt.

Sonntag, 24.09.: 5-11 Uhr: Sperrung der Altonaer Straße zwischen Klopstockstraße/Bartningallee und Großer Stern

zwischen Klopstockstraße/Bartningallee und Großer Stern 6-19 Uhr: Sperrung von Unter den Linden in Richtung Alexanderplatz zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße

in Richtung Alexanderplatz zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße 7-17 Uhr: Sperrung Kurfürstendamm zwischen Olivaer Platz und Uhlandstraße, Pariser Platz, Wilhelmstraße an der Kreuzung Pariser Platz, Behrenstraße zwischen Cora-Berliner-Straße und Ebertstraße Ab 7.45 Uhr folgt die Sperrung der Marathonstrecke. Gegen 17.45 Uhr wird der letzte Abschnitt wieder freigegeben. Die Sperrzeiten sind wie folgt: Mitte: 7.30-18 Uhr

Friedrichshain-Kreuzberg: 8-14.30 Uhr

Tempelhof-Schöneberg: 8-15 Uhr

Charlottenburg-Wilmersdorf: 8-17 Uhr

Beim Berlin-Marathon 2022 startete die erste Welle der Läufer auf der Straße des 17. Juni. © picture alliance/dpa

Änderungen bei der BVG

Auf mehr als 40 Linien gibt es am Wochenende Änderungen. Busse und Straßenbahnen müssen zeitweise ihre Routen ändern, werden unterbrochen, verkürzt oder geteilt. Teilnehmern und Zuschauern empfiehlt die BVG, auf S- und U-Bahnen umzusteigen. Wegen Gleisarbeiten sind die Linien S5, S7 und S75 zwischen Lichtenberg und Ostbahnhof und die Linien S1 und S8 zwischen Hohen Neuendorf und Oranienburg am Wochenende unterbrochen. Dort fahren Busse als Ersatz.

Die Querungsmöglichkeiten während des Marathons

Über den Tiergartentunnel ist die Querung bei der Willy-Brandt-Straße/Otto-von-Bismarck-Allee möglich. Auch bei der Potsdamer Straße vor dem Potsdamer Platz ist die Querung via Tiergartentunnel möglich. Die Otto-Braun-Straße kann durch den Tunnel Alexanderplatz gequert werden.

Im Berliner Westen können Autofahrer die Strecke über die A 100 (Stadtring) queren. Während des Marathons werden allerdings die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz gesperrt. In diesen Bereichen kommt es regelmäßig zu Stau.

Für Fußgänger empfiehlt die Verkehrsinformationszentrale Berlin, die Strecke an den Straßenunterführungen der U-Bahnhöfe zu queren. Diese Stellen können auch von Radfahrern genutzt werden, allerdings sind dort meist Treppen zu überwinden.

„Letzte Generation“ will Berlin-Marathon stören – Polizei erteilt Klebeverbot

Die durch Straßenblockaden bekannt gewordene Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ kündigte am Freitag an: „Wir planen am Sonntag eine Störung des Marathons in Berlin.“ Man wolle den Lauf der fast 48.000 Teilnehmer „unterbrechen“, hieß es. „Vor der Klimakatastrophe können wir nicht davonrennen.“ Mehr wolle man aber vorab nicht verraten.

Die Berliner Polizei bereitet sich auf mögliche Störungen des Berlin-Marathons vor. Per Allgemeinverfügung verbietet die Polizei der Klimaschutzgruppe jegliche Versammlungen „im Zusammenhang mit Klimaprotesten“, konkret Blockaden und Aktionen entlang der Marathon-Strecke, bei denen sich Aktivisten festkleben oder -ketten. Auch Versammlungen an und auf der Stadtautobahn sind untersagt. Bei Verstößen droht ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro pro Person.

Die Marathon-Teilnehmer

Ins Rennen gehen an diesem Wochenende: 47.912 Läufer

4.523 Inlineskater

95 Handbiker und 61 Rennrollstuhlathleten

Rund 8.000 Teilnehmer des Mini-Marathons und 1.200 des Bambini-Laufs

Teilnehmer des Berlin-Marathons 2022 auf der Straße des 17. Juni. © picture alliance/dpa

Vergangenes Jahr unterbot er seinen bestehenden Marathon-Weltrekord und auch dieses Jahr geht er an den Start: Der Kenianer Eliud Kipchoge ist wieder dabei. Mit 2:01:09 Stunden kam er unter seine bisherige Bestmarke von 2:01:39 Stunden, gewann zum vierten Mal den Berlin-Marathon und stellte hier zum zweiten Mal einen Weltrekord auf.

Auch die Marathon-Gewinnerin aus dem letzten Jahr, die Äthiopierin Tigist Assefa, ist wieder dabei. Sie ging im letzten Jahr als Außenseiterin ins Rennen und erzielte mit 2:15:37 Stunden die drittbeste je gelaufene Frauen-Zeit. Unter den Startern aus aller Welt sind am Wochenende über 20.250 Sportler aus Deutschland.

Das Programm

Samstag: 9:30 Uhr: Frühstückslauf zwischen Schloss Charlottenburg und Olympiastadion

zwischen Schloss Charlottenburg und Olympiastadion 11 Uhr: Bambini-Lauf , Kinder bis 10 Jahre laufen Strecken von 200 bis 1.000 m

, Kinder bis 10 Jahre laufen Strecken von 200 bis 1.000 m 15.10/15.20 Uhr: Mini-Marathon der Schulen, die Strecke verläuft auf den letzten 4,2195 km der Marathon-Originalstrecke durch das Brandenburger Tor bis ins Ziel

der Schulen, die Strecke verläuft auf den letzten 4,2195 km der Marathon-Originalstrecke durch das Brandenburger Tor bis ins Ziel 15.30 Uhr: Skater

Sonntag: 8.50 Uhr: Handbike Elite

8.56 Uhr: Rollstuhlfahrer

8.57 Uhr: Handbiker

9.15 Uhr: Läufer (4 Startwellen, letzte Welle startet um 10.30 Uhr)

Rahmenprogramm:

Donnerstag, 21.09 - Samstag, 23.09: Marathon-Expo auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof– neben der Startunterlagenausgabe gibt es hier bis zu 190 Aussteller für Sportartikel, Medizin, Ernährung, Wellness.

auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof– neben der Startunterlagenausgabe gibt es hier bis zu 190 Aussteller für Sportartikel, Medizin, Ernährung, Wellness. Sonnabend, 23.09, 14.00 Uhr : Ökumenisches Gebet mit Zuschauern und Sportlern in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am Breitscheidplatz.

: mit Zuschauern und Sportlern in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am Breitscheidplatz. Sonntag, 24.9.: Siegerehrung für jeden Teilnehmenden, der die Ziellinie überquert.

für jeden Teilnehmenden, der die Ziellinie überquert. Sonntag, 24.9., ab 20 Uhr: Abschluss-Party mit Siegern des Marathons im Metropol Berlin, Nollendorfplatz 5.

Weitere Zahlen zum Berlin-Marathon:

Hoher Durchlauf: Beim Marathon werden riesige Mengen an Wasserbechern verbraucht. © Tagesspiegel/Kitty Kleist-Heinrich

Hier die Übersicht: 900.000 Trinkbecher aus recyceltem PET

aus recyceltem PET 272.000 Sicherheitsnadeln

240.000 Liter Wasser

145.000 Bananen

65.000 Äpfel

7.550 Kilo Medaillen

250 Liter Massageöl

734 Teilnehmer mit dem Namen „Michael“

183 Teilnehmerinnen mit dem Namen „Sarah“

6.000 Personen medizinisches Personal im Einsatz

Tipps für Zuschauer

Wer die Läufer direkt zu Beginn anfeuern will, kann sich an die Siegessäule in Tiergarten stellen. Wenn die Läufer daran vorbeikommen, sind sie gerade mal 600 Meter unterwegs. Andere Sehenswürdigkeiten auf der Strecke sind das Bundeskanzleramt und der Reichstag, wie auch das Rathaus Schöneberg, der Kurfürstendamm, die Gedächtniskirche, Nationalgalerie, Philharmonie oder das Brandenburger Tor.

Wer die Atmosphäre und den Ehrgeiz des Berlin-Marathons miterleben möchte, kann sich an den Platz am Wilden Eber in Schmargendorf stellen. Dieser liegt beim 28. Kilometer und ist als Stimmungs-Hochburg bekannt. Dort spielen die Musikgruppen „Sapucaiu no samba“ und „Nattys Dance Factory“.