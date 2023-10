Berliner Terror-Unterstützer feiern Angriff auf Israel Polizei löst Aufmarsch in Neukölln auf – Pflasterstein auf Polizeiauto geworfen

Propalästinensische Aktivisten und linke Gruppen sind am späten Samstagabend in Berlin-Neukölln aufmarschiert. Laut Polizei hatten sich gegen 21 Uhr rund 50 Personen an der Sonnenallee, Ecke Reuterstraße zusammengefunden. Sie feierten die seit dem frühen Samstagmorgen andauernden Attacken der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel, bei denen nach aktuellen Angaben mehr als 300 Israelis ums Leben kamen. Ein Live-Stream der Aktion wurde auf dem Instagram-Account der propalästinensischen Gruppe „Samidoun“ veröffentlicht. Ein Teilnehmer hatte im Laufe der Aktion eine Spontanversammlung angemeldet.

Die Polizei hielt sich zunächst zurück und ließ die Gruppe gewähren, löste den Aufzug gegen 22.20 Uhr aber auf. Die Polizei begründete die Auflösung mit fortwährenden Verstößen „gegen das Friedlichkeitsgebot“ des Versammlungsgesetzes. Hinzu kamen „israelfeindliche und gewaltverherrlichende Sprechchöre“ und Vermummungen. Dadurch sei eine „unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit eingetreten“.

Die Demonstranten hatten unter anderem „Yallah Intifada“, „Free Palestine“ und „From the river to the sea“ skandiert, das von der Polizei üblicherweise bei Demonstrationen verboten wird, da es das Existenzrecht Israels infrage stellt. Aufgrund der strafrechtlichen Relevanz dieser Rufe seien Strafanzeigen erstellt worden, hieß es. Die Beamten nahmen zudem mehrere Personen fest, die trotz Auflösung der Versammlung nicht gehen wollten. Insgesamt wurden die Personalien von rund 40 Personen aufgenommen.

Pflasterstein auf Polizeiauto geworfen

Zu einem weiteren Vorfall kam es in der Neuköllner High-Deck-Siedlung am südlichen Ende der Sonnenallee. Nach Angaben der Polizei von Sonntagmorgen hatten Unbekannte einen Pflasterstein auf ein Polizeiauto geworfen. Dabei sei die Frontscheibe des Wagens gesplittert, ein Polizist wurde von einem Splitter leicht verletzt. Der Vorfall stand laut Polizei ebenfalls in Zusammenhang mit den pro-palästinensischen Aktionen in Neukölln.

Immer wieder sei es in der Nacht auf der Sonnenallee, in der High-Deck-Siedlung und am Hermannplatz zu kleineren Polizeieinsätzen und Straßensperrungen gekommen, weil Kleinstgruppen den Angriff auf Israel gefeiert hätten, sagte die Polizei dem Tagesspiegel. Unter anderem seien Zettel mit Palästina-Flaggen und arabischen Schriftzügen an Häuserfassaden angebracht worden. Die Polizei habe die Zettel entfernt.

Süßigkeiten auf der Sonnenallee verteilt

Bereits am Nachmittag hatten einige Mitglieder von „Samidoun“ Süßigkeiten auf der Sonnenallee verteilt, nach eigenen Angaben als „Feier des Sieges des Widerstands“. Die Gruppe erklärte dazu auf Instagram: „Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes.“ In den vergangenen Jahren hatte „Samidoun“ wiederholt antisemitische und israelfeindliche Demonstrationen in Berlin organisiert.

Propalästinensische Aktivisten der Gruppe „Samidoun“ verteilen Süßigkeiten auf der Sonnenalle in Berlin-Neukölln – als „Feier des Sieges des Widerstands“. © Samidoun

Hinter der Gruppe steht die Terrororganisation „Volksfront zur Befreiung Palästinas“, kurz PFLP. Sie lehnt jeden Frieden mit Israel ab, tötet Zivilisten durch Autobomben und Selbstmordattentate.

„Samidoun“ gilt dabei als Vorfeldorganisation der PFLP. Mit diesem Konstrukt sollen neue Mitglieder für die Mutterorganisation angeworben werden und die Inhalte der Terrorgruppe in die breite Öffentlichkeit getragen werden, ohne die Terrorgruppe PFLP erkennbar zu machen.

Journalisten werden bedrängt

Am Rande der Aktionen am Nachmittag waren Journalisten von „Welt TV“ angegangen worden, wie mehrere Beteiligte bestätigten. Das Team hatte zwei „Samidoun“-Aktivisten interviewt. Dann schritt ein weiteres Mitglied der Gruppe ein und forderte das Kamerateam auf, die Aufnahmen zu löschen. Mehrere Männer umringten und bedrängten die Journalisten derart, dass diese gezwungen waren, die Filmaufnahmen zu löschen.

Die Berliner Polizei erklärte, Beamte seien „vor Ort und führen die erforderlichen Maßnahmen durch“. Bei vereinzelten Personen sei die Identität festgestellt, auch einige Strafanzeigen seien gefertigt worden. Wegen der strafrechtlichen Bewertung stehe die Polizei „im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft“. Generell hat die Polizei am Sonnabend ihre Präsenz und den Schutz israelischer und jüdischer Einrichtungen verstärkt.

Mitglieder von „Samidoun“ bedrängen die Journalisten von „Welt TV“ und fordern die Löschung von Filmmmaterial. © Democ

In Sicherheitskreisen wurde am Wochenende darauf hingewiesen, dass sich die Hamas bundesweit auf Tausende Anhänger verlassen könne. In namhaften Moscheen – gerade in den Berliner Stadtteilen Neukölln und Wedding – träfen sich zudem noch größere Kreise an Unterstützern der Muslimbruderschaft.

Die militanten Muslimbrüder sind eine der ältesten existierenden Islamistenvereinigungen, deren palästinensischer Ableger die Hamas ist. Wie der Tagesspiegel berichtete, stehen Berliner Clans im Verdacht, für die Hamas illegale Geldgeschäfte abzuwickeln.

Hinzu kommt die im Libanon und an Israels Nordgrenze aktive Hisbollah. Sowohl die sunnitische Hamas als auch die schiitische Hisbollah sind mehr oder weniger klandestin auch in Deutschland aktiv. Beide hatten sich trotz aller ideologischen Differenzen zuletzt angenähert. Denn Hamas wie Hisbollah werden von den Mullahs im Iran unterstützt.

Diese Netzwerke reichen bis nach Berlin. In den vergangenen Jahren war „Samidoun“ wiederholt durch massive antisemitische und israelfeindliche Demonstrationen aufgefallen. Erst im September hatte die Polizei eine Demonstration aufgelöst, die zur Vernichtung Israels aufgerufen hatte.

Auch die Sonnenallee ist immer wieder Schauplatz von derlei Aufzügen: Im Mai 2021 waren dort 3500 Menschen unterwegs, es kam zu Ausschreitungen und Angriffen auf die Polizei. Seither hat die Polizei verstärkt – und bestätigt von den Gerichten – propalästinensische und israelfeindliche Demonstrationen in Berlin verboten.

Solche Bilder wie in der Sonnenallee will ich in unserer Gesellschaft auch nicht dulden. Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD)

Der CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner, hatte noch am Abend im Hinblick auf die Aktionen erklärt: „Ich schäme mich für unsere Stadt.“

Die langjährige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Petra Pau (Linke) sagte nach „Samidoun“-Aktion in Neukölln infolge der Hamas-Angriffe auf Israel: „Wer diese Verbrechen auf Berliner Straßen oder im Netz feiert, macht sich zum Komplizen.“ Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) erklärte: „Solche Bilder wie in der Sonnenallee will ich in unserer Gesellschaft auch nicht dulden.“

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) befürchtet offenbar eine Verschärfung der Lage auch in Berlin. „Tage wie heute zeigen einmal mehr unser Privileg, in Frieden leben zu dürfen“, erklärte er. Er appelliere an alle in Neukölln und in Berlin, diesen Frieden zu bewahren.

„Es ist nachvollziehbar, dass es in den kommenden Stunden und Tagen zu Solidaritätsversammlungen kommen wird. Aber in keinem Fall ist Gewalt oder die Verherrlichung von Terror gerechtfertigt“, erklärte Hikel. „Ich bin sicher, dass die Polizei Berlin das Versammlungsrecht sicherstellt und gleichzeitig rigoros gegen jede Straftat vorgehen wird. Dabei hat sie meine volle Unterstützung.“