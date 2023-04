100 wichtigste Köpfe der Berliner Wirtschaft (71-80) Ein Nachtmensch mit Sieben-Tage-Woche

Den Kopf hinhalten. Eine oder einer muss es ja tun. Für die Belange der eigenen Branche und Tausender Mitarbeitenden streiten – mit der Politik, mit anderen Verbänden, in Medien. Das ist ein Knochenjob, der oft neben der regulären Managementtätigkeit erledigt wird.

In dieser Folge unserer Serie über die „100 wichtigsten Köpfe der Berliner Wirtschaft“ finden sich einige Personen, die sich in einem Verband engagieren, einige hauptberuflich, viele ehrenamtlich. Sie erhalten bestenfalls eine Aufwandsentschädigung, und selten Dank.

Die Rolle dieser Köpfe wird oft unterschätzt oder als „Lobbyismus“ abgetan. Dabei stecken Personen, die sich im Verband engagieren und exponieren, oft viel ein, sie vermitteln und moderieren in Konflikten, kanalisieren und formulieren Interessen, bewegen viel, oft auch in der eigenen Branche. Lutz Leichsenring gibt ein gutes Beispiel ab: Auch dank seiner Clubcommission überstand „die Szene“ die Pandemie und existiert weiter, in aller Regel friedlich mit der Nachbarschaft. (kph)

71. Lutz Leichsenring, Clubcommission

Lutz Leichsenring, der Sprecher der Clubcommission, posiert für den Tagesspiegel beim „KitKatClub“ in den Räumen des „Sage Club“ in Mitte. © David Heerde/David Heerde

Bei Lutz Leichsenring fing die Partyaffinität damit an, dass er Abifeiern organisierte. Mittlerweile ist er seit 13 Jahren im Vorstand der Berliner Clubcommission, kümmert sich um Türpolitik, Clubkultur und gute Beziehungen zwischen Anwohnern und Betreibern. Er verwaltet das Nachtleben der Hauptstadt und ist maßgeblich daran beteiligt, sie für Touristinnen und Touristen attraktiv zu machen.

Gleich nach dem Schulabschluss zog Leichsenring, 1979 in Karlsruhe geboren, von Baden-Württemberg nach Friedrichshain und trat kurze Zeit später der Clubcommission bei. Parallel startete er mit vier anderen ein Start-up, das „Nachtausgabe.de“ hieß und einer der ersten Kneipenführer und Abendplaner im Internet war.

Später wurde Leichsenring selbst Betreiber, öffnete er einen Club mit Restaurant in Karlsruhe und pendelte nach Berlin. 2018 gründete er gemeinsam mit Mirik Milan, dem ehemaligen Nachtbürgermeister von Amsterdam, das Unternehmen VibeLab. Eine Beratungsagentur, die Institutionen und Privatleute über Nachtkultur aufklärt und informiert.

Zusätzlich ist Leichsenring mittlerweile auch Vorstandsmitglied der Wiener Clubcommission und der Los Angeles Nighttime Alliance. Während der Covid-19-Krise initiierte er „United We Stream“, eine Plattform, die Musik aus den Clubs sendete, um die Aufmerksamkeit auf die von der Epidemie betroffene Clubkultur zu lenken und die Clubbetreiber mit Spenden zu unterstützen. Arte Concert lieferte damals das technische Equipment und einen Sendeplatz.

Leichsenring arbeitet ehrenamtlich für die Clubcommission. Während Corona habe sein Engagement da einem Vollzeitjob geglichen. Sogar einem mit Sieben-Tage-Woche, sagt Leichsenring am Telefon. Seine Faszination für das Nachtleben hat Leichsenring über die vielen Jahre nicht verloren. Trotzdem ist er aktuell in seiner letzten Amtszeit als Sprecher für den Verein. „Ich würde mich freuen, wenn die nächste Generation übernimmt und auch mal jemand mit anderem Geschlecht oder Herkunft“, sagt Leichsenring. (jni)

72. Maren Kern, BBU

Maren Kern vertritt im BBU große und kleine Vermieter der Region. © BBU

Maren Kern ist Vorständin des BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Damit vertritt sie etwa 350 Mitgliedsunternehmen, von Branchenriesen wie Vonovia, über die landeseigenen Wohnungsunternehmen bis hin zu traditionsreichen Genossenschaften. Die 65-Jährige fordert seit Jahren mehr Neubau durch weniger Bürokratie und mehr Förderung. In den Verhandlungen zum schwarz-roten Koalitionsvertrag ihre Forderungen gehört worden zu sein. (roe)

73. Nicolas Zimmer, TSB

Nicolas Zimmer bringt Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. © Thilo Rückeis

Nicolas Zimmer arbeitet für ein „ein lebenswertes, smartes Berlin und eine lebendige Stadtgesellschaft“. Der Vorstandschef der Technologiestiftung Berlin (TSB) hat dafür gut fünf Millionen Euro zur Verfügung und 70 Mitarbeitende, die mit Projekten die Digitalisierung voranbringen möchten. Zimmer saß von 1998 bis 2011 für die CDU im Abgeordnetenhaus, dabei eine Legislatur als Sprecher des Wissenschaftsausschusses. Kurzzeitig war der Jurist Wirtschaftsstaatssekretär, seit 2013 ist er der Kopf der TSB, die ungefähr hälftig von öffentlichen und privaten Geldern lebt. Nach der Satzung strebt die Stiftung die Entwicklung der Region zu einem Standort ausgewählter Technologien an. Die TSB ist beteiligt an den Berlin Partnern und am Kompetenzzentrum Wasser, weshalb Zimmer in den jeweiligen Aufsichtsräten sitzt. (alf)

74. Johannes Kleinsorg, Berliner Bäderbetriebe

Johannes Kleinsorg macht mit relativ wenigen Mitteln viel aus einem sehr besonderen landeseigenen Unternehmen. © DAVIDS/Tom Maelsa/DAVIDS/Tom Maelsa

Aufgewachsen in Göttingen, Studium in Würzburg, berufliche Stationen in Nürnberg (Frankengas GmbH) Kiel (Stadtwerke) Leipzig (Stadtwerke) und Berlin (Deutsche Gesellschaft für Mittelstandsberatung). Viel mehr ist über Johannes Kleinsorg nicht bekannt. Seine beiden Söhne hätten in Berlin schwimmen gelernt, erklärte er bei der Vorstellung als neuer Bäderchef im Juli 2019. Seitdem führt er den maroden, defizitären, nicht ganz einfach zu lenkenden Bäderbetriebe-Tanker relativ ruhig durchs raue politische Fahrwasser in Berlin. Für große Pläne fehlt ohnehin das Geld. (loy)

75. Julia Kuntz-Stietzel, Intoura

Julia Kuntz-Stietzel führt den Verband der „touristischen Attraktionen“ ehrenamtlich. © Nils Hasenau

Julia Kuntz-Stietzel, 1981 in Berlin geboren, ist Hotelfachfrau und fing 2014 an Restkarten für Berliner Hotspots zu vermarkten. 2016 war sie Projektleiterin der privaten Image-Kampagne „Like Berlin“. Seit 2019 führt sie ein Softwareunternehmen für touristische Anbieter, dessen Schwerpunkt auf dem dynamischen Bepreisen von Tickets liegt. Anfang des Jahres übernahm sie den Vorsitz des Interessenverbandes für touristische Attraktionen, kurz Intoura. (jni)

76. Christopher Muhr, Patient21

Christopher Muhr zog es vom Gebrauchtwagenhandel ins Gesundheitswesen. © Patient21/Patient21

Christopher Muhr ist einer der engagiertesten Business-Angels in Berlin, er kennt fast jeden in der Start-up-Szene. Die Leute, die der 41-Jährige mit Kapital und seinem Netzwerk unter-stützt, haben vor ihrer Gründung häufig für ihn gearbeitet. Muhr war Vorstand bei der börsengelisteten Gebrauchtwagenplattform Auto1 und hat 2020 Patient21 gegründet, ein Start-up mit Millionenförderung, das eigene Arztpraxen in ganz Deutschland betreibt. (sims)

77. Ulrike Hamann, Mieterverein

Ulrike Hamann vom Mieterverein hat die Initative „Kotti & Co“ und den Mietenvolksentscheid mitorganisiert. © Guido Ohlenbostel

Als dritte Geschäftsführerin arbeitet Ulrike Hamann seit Juni 2022 für den Berliner Mieterverein. Die juristische Expertise ihrer Kollegen ergänzt sie um eine Perspektive aus der Mietenbewegung: Die 48-jährige Sozialwissenschaftlerin hat unter anderem die Mieterinitiative Kotti & Co und den Mietenvolksentscheid mitorganisiert. Von 2020 bis 2022 war sie Vorständin der Wohnraumversorgung Berlin. Dem neuen Senat wird sie kritisch auf die Finger schauen. (roe)

78. Roland Sillmann, Wista

Roland Sillmann führt seit 2015 erfolgreich die Geschäfte (nicht nur) an Deutschlands größtem Technologiepark in Adlershof. © Wista-Management

Ein wachsendes System stößt auch mal an seine Grenzen. Das treibt Roland Sillmann schon ein paar Jahre um. Seit 2015 managt er den Technologiepark Adlershof, verkündet jedes Jahr die Erfolgsbilanz des Vorjahres, und macht sich doch Sorgen um die Zukunft. Deshalb gibt er regelmäßig Umfragen in Auftrag, wo den Adlershofer Forschern und Entwicklern der Schuh drückt. Der studierte Maschinenbauer und „Master of Business Engineering“, 1971 in Freiburg geboren, startete seine Karriere in der boomenden Solarindustrie, gründete 2007 selber eine Solarfirma, die Inventux AG. Die erlebte in Marzahn nach einem rasanten Wachstum einen ebenso rasanten Niedergang. (loy)

79. Christian Gräff, Smart Living & Health Center

Christian Gräff ist in Landespolitik und der Wirtschaft gut vernetzt. © Die Hoffotografen GmbH/Christian Gräff CDU

Christian Gräff mischt an derart vielen Stellen mit, dass man leicht den Überblick verliert: Seit 2016 sitzt er der 44-jährige gelernte Einzelhandelskaufmann für die CDU im Abgeordnetenhaus, ist wirtschaftspolitischer Sprecher der nun stärksten Fraktion. Besonders engagiert er sich für den Einzelhandel, die Energieversorgung, das Gesundheitswesen – auch vor dem Hintergrund vor des demografischen Wandels in seinem ostberliner Wahlkreis. Hier führt er als Geschäftsführer das Smart Living & Health Center am Unfallkrankenhaus UKB. Dort können sich Pflegebedürftige und ihre Angehörigen über moderne Technologien für Wohnungen informieren. (kph)

80. Tijen Onaran, Global Digital Women

Tijen Onaran, hier bei einer Kinopreisverleihung, vernetzt Gründerinnen im In- und Ausland. © imago images/Future Image

Sich für mehr Sichtbarkeit für Frauen in der Wirtschaft einzusetzen, kann bei Tijen Onaran, 38, ganz unterschiedlich aussehen. Zuletzt hat die Mehrfach-Unternehmerin mit einer Parfümkette einen eigenen knallroten Lippenstift auf den Markt gebracht. Für sie sei das Produkt eine „Torch“, die Frauen ermutigen soll, sich zu zeigen. Female Empowerment – mit den in Berlin ansässigen Global Digital Women vernetzt sie Wirtschaftsfrauen digital in ganz Deutschland und kämpft für mehr Diversität in der Wirtschaftswelt. Auch, wenn sie dabei belächelt oder beschimpft wird. (tabu)