Bundesweites Bäckerei-Voting „Zeit für Brot“ auf Platz eins in Berlin

Bäckereien sind wichtig für die die Kiez-Identität und das Wohlfühlklima in der Nachbarschaft. Bildet sich sonntags eine Schlange vor der Bäckerei x, während Bäckerei y noch auf Kundschaft wartet, ist das Votum eindeutig. Die Genuss-Zeitschrift Falstaff wollte es noch genauer wissen und fragte ihre Leser. Die Berliner votierten mehrheitlich für die Bäckerei-Kette „Zeit für Brot“.

Mit 31 Prozent der Stimmen kam das kleine Backwarenimperium mit Ablegern in Mitte, Prenzlauer Berg, Charlottenburg und Wilmersdorf auf den ersten Platz. Knapp geschlagen wurde die Konkurrenz aus dem Domberger Brot-Werk mit Filialen in Moabit, Kreuzberg und Tegel (Platz 2) und die Bäckerei & Konditorei Siebert aus Prenzlauer Berg (Platz 3). Siebert ist nach eigenen Angaben die älteste Traditionsbäckerei in der Stadt.

Die besten Bäckereien Zeit für Brot, mehrere Filialen Domberger Brot-Werk, mehrere Filialen Bäckerei & Konditorei Siebert, Prenzlauer Berg AERA, mehrere Filialen Le Brot, Neukölln SowohlAlsAuch, Prenzlauer Berg SOFI Bakery, Mitte Albatross Bakery, Kreuzberg Weichardt Brot, Wilmersdorf Wiener Brot, Mitte

In Brandenburg machte die Bäckerei Dorn aus Wahrenbrück (Landkreis Elbe-Elster) das Rennen, sehr deutlich mit 53 Prozent der gültigen Stimmen. Auf den weiteren Plätzen kamen die Bäckerei Exner Brot & Zeit aus Beelitz (23 Prozent) und das Haus „Zum Brotsommelier“ aus Heidesee (acht Prozent).

Nicht ganz ausgeräumt werden kann der Verdacht, dass Bäckereien mit mehreren Filialen bei der Abstimmung im Vorteil sind. Insgesamt zehn Bäckereien pro Bundesland durften in einer ersten Abstimmungsrunde nominiert werden, anschließend konnten die Falstaff-Leser und ebenso alle, die sich dazu veranlasst sahen mitzumachen, zwei Wochen lang alle 24 Stunden für eine Bäckerei stimmen.

Falstaff ist nach eigenen Angaben mit einer Print-Auflage von rund 143.000 Exemplaren und 122.000 Instagram-Followern das „führende Wein-, Gourmet- und Reisemagazin im deutschsprachigen Raum“. Das Bäckerei-Voting wird jedes Jahr wiederholt.

Auch um die besten Metzger kümmert sich das Genuss-Blatt. Dort hatte zuletzt die vielfach ausgezeichnete Fleischerei Bünger aus Charlottenburg die Nase vorn, mit satten 63 Prozent.