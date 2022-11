Berliner AfD-Kandidat fiel elfmal durch Der nächste Versuch, den Stadtrat wählen zu lassen

Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 270.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke unter anderem mit folgenden Themen:

Im neuen Jahr wird wegen der vielen Pannen bei der Berlinwahl auch in Berlins Bezirken schon wieder neu gewählt, doch in Spandau sind noch gar nicht alle Stadträte im Amt. Elfmal fiel der Kandidat der AfD durch, bei der kommenden Bezirksverordnetenversammlung (BVV) unternimmt er den nächsten Versuch. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Best-of-BVV: Wildschweine, Tagesspiegel-Leser, Igel, Florida Eis

Neuwahl: Das sagt die Bürgermeisterin - und 6 x Getuschel vom Rathausflur

Neuwahl: Bürgeramt wird geschlossen

10.000 Leute, 19 Stockwerke, 9100 Stellplätze - für Fahrräder: Berlins neues Superviertel in Spandau

Weihnachtsfest für Obdachlose aus dem Falkenhagener Feld

Nach Ärger um Weihnachtsbäume im letzten Jahr: Wird das heilige Rathaus 2022 leuchten?

Heinrich-Böll-Schule: Neue Schule, alte Turnhalle - Ärger um Sanierung +++ Kladower Damm: Senat will doch keinen Zebrastreifen am Havelradweg

Kladow, Johannesstift, Falkensee: Weihnachtsmärkte zum 1. Advent

Berlins bester Luftbildfotograf zeigt im Newsletter seine Fotos aus Spandau

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin zum Beispiel über Folgendes:

Wiederholungswahl

Maxi Obexer erhält Alice-Salomon-Poetik-Preis 2023

Denkmalbehörde genehmigt Aufstellung der Sandmann-Figur

Online-Dialog zu Ärzteversorgung

Frauenpolitisch engagierte Karin Gaulke gestorben

BVV will Frauenhaus für den Bezirk

Zu wenig Freiwillige - Obdachlosen-Zählung erneut abgesagt

Stelle für Beauftragte:n für Menschen mit Behinderung ausgeschrieben

Neue Informationstafeln im Clara-Zetkin-Park in Marzahn Nord enthüllt

Kind durch Rotfahrer in Berlin getötet: Autofahrer vor Gericht

57 Fahrradbügel für Marzahn-Hellersdorf

Tipp: Workshop „Unsere Gärten und Parks im Klimawandel“

Bezirkskalender des Grünflächenamts 2023 liegt aus

Bao-My Nguyen berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG unter anderem über diese Themen:

Wahlwiederholung: Wie sehen die Vorbereitungen im Bezirk aus?

250 Polizist*innen bei Razzia im Einsatz: Vier Männer verhaftet

Zoohandlung „Säbelzahn- & Schnabelbar“ nach 22 Jahren in Friedenau vor dem Aus

Ehemaliger Berliner Flughafen Tempelhof soll zur Notunterkunft für bis zu 1600 Geflüchteten werden

Unbekannte beschädigen Synagoge in Schöneberg und stehlen Schriftrolle

„Es geht bald wieder los“: Cosima-Kino will nächstes Jahr wieder Filme zeigen

Nach sechs Jahren Umbauzeit ist das KaDeWe endlich fertig

Kinderzeichnungen aus Charkiw im Jugend Museum

Schenkflohmarkt als Gegenbewegung zum „Black Friday“

FC Internationale Berlin heimst neue Auszeichnung ein

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartner:innen, Verwandten, Nachbar.innen, Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie einfach unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite