Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert. Gleich nach Ostern senden wir fünf Newsletter, aus Lichtenberg, Treptow-Köpenick (wegen des Ostermontags diesmal am Dienstag), Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg (wie immer dienstags). Unsere Newsletter aus diesen fünf Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Oft haben Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, dass Beteiligung nur pro forma gehandhabt wird und sie keinerlei Einfluss auf den Fortgang öffentlichen Bauens haben. Manchmal aber können sie durchaus etwas bewirken. Wie jetzt bei der Sanierung des Kleistparks. Bei einer digitalen Infoveranstaltung zum Stand der Planungen für die denkmalgeschützte, stark sanierungsbedürftige Parkanlage äußerten etliche Teilnehmer ihre Bedenken hinsichtlich des vorgesehenen Standorts für ein Hundeauslaufgebiet - der jetzt prompt überarbeitet wurde. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Aufwachsen im Nachkriegsdeutschland: Der Friedenauer Andreas Fischer hat ein Buch über seine Familie geschrieben

Marienfelde 1: Unternehmensinitiative möchte Deponiegas nutzen

Marienfelde 2: Umweltbundesamt hat große Pläne

Schluss mit der Zweisamkeit: Trauungen wieder mit Gästen

Bürokomplex in der Passauer Straße: Ausschuss stimmt Bebauungsplan zu

150. Geburtstag von Alice Salomon

Ergebnis der Bürgerbeteiligung zum Kleistpark: Hundeauslaufgebiet wird verlegt

Abschied von den geliebten Vierbeinern: Der Tierfriedhof in Mariendorf

Aus LICHTENBERG schreibt Masha Slawinski:

„Der Bezirk tritt auf der Stelle" – Kommentar zur Verkehrswende in Lichtenberg

Bezirksamt lehnt zwei Parklets im Weitlingkiez ab

Corona-Update

Schwer verletztes Kleinkind nach Sturz aus dem achten Stock gestorben

Jung und engagiert: Interview mit der Lichtenbergerin Jette Nietzard

Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen

Helfen – aber wie und wo? – Tipps aus dem Ehrensache-Newsletter

Lernen im Street College: Kostenloser Nachhilfeunterricht im Café Maggie gestartet

Kiezkamera: Die kleinste Bank des Bezirks

Lichtenberg bekommt eine neue Ringbuslinie

Nicht verpassen: Anmeldung zur Zeit der Solidarität

Mal raus aus Lichtenberg: Zu Besuch in den Kalkwerken

Lichtenberger Brunnen sprudeln wieder

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Elterngeld-Antrags-Halde: Stadtrat verspricht Besserung

Shanty-Chor Köpenicks braucht dringend Stimmenzuwachs

Siemens-Mobility zieht von Treptow nach Adlershof

Kollateralschaden an der Allende-Brücke: SG Hirschgarten braucht ein neues Vereinshaus

Zukunftsprojekt oder Irrweg? Streitgespräch zur A 100

Neue Fluglärmdaten am BER: Spätabends ist es am lautesten

Neuer Sozialatlas: Alles okay, bis aufs Kosmosviertel

Grünau braucht eine Mitte: Neuer Anlauf zur Platzgestaltung

Womackas „Am Strand“ ist zurückgekehrt

Sport: Union bezwingt die Barca-Bezwinger mit 2:0

Tipp: Saisonstart für Après-Church-Konzerte in Köpenick

Bezirksamt fördert insektenfreundliche Wiesen

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Kochen gegen rechts

Leerstand in Marzahn-Hellersdorf? Kaum Meldungen

Auch Bezirksamt will Aktion Noteingang wiederbeleben

Interview mit Aktion-Noteingang-Projektmitarbeiterin Nele

Gieß den Kiez

Podcast: Oleksandra Bienert engagiert sie sich in der Geflüchtetenhilfe

Gedenken an Nguyễn Văn Tú

BVG-Chefin Eva Kreienkamp will das ÖPNV-Angebot in den Außenbezirken verbessern

Theater am Park erhält MAE-Kräfte

Ausstellung "Messages" in der Galerie M

Geld für Projektideen für Toleranz, Solidarität und Demokratie

Darsteller:innen und Kompars:innen gesucht

Weltorientierungstag in Hellersdorf

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

30 Jahre Barfly: die Party zur Kneipe

Neue WCs in Spandau: die Bauliste 2022

Kampfsportler der "Black Bears" stellen sich vor: Was heißt "Auf Wiedersehen" auf koreanisch?

Brandserie hält an - auch über Spandau hinaus

Lärm in der Landstadt Gatow

Feuer in Pflegeheim am Ostersonntag

Tipps für die Osterferien, Teil II

Waldschule Hakenfelde: Wer steckt eigentlich dahinter?

Spandau-Safari: tierisch gute Ausflugsorte +++ 4-Platten-Tournee: Tischtennis-Tipps

Mini-Golf-Tipps

Volkmar Haase, unvergessen: Tochter des Künstlers lädt Newsletter-Leser ein

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg, Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartner:innen, Verwandten, Nachbar.innen, Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.