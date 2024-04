Berliner Kulturprojekt „Lebensmelodien“ vom Papst geehrt Die Kraft der Musik in schwierigen Zeiten

Der israelische Klarinettist Nur Ben Shalom ist seit 2020 künstlerischer Leiter des Musikprojekts „Lebensmelodien“ in Schöneberg. Mit den „Lebensmelodien“ werden Melodien, Lieder und Kompositionen in Konzert-Lesungen aufgeführt, die zwischen 1933 und 1945 während des Holocaust in Lagern und Ghettos entstanden sind.

Vorletztes Wochenende wurden die „Lebensmelodien“ von Papst Franziskus in Rom als Friedensprojekt geehrt. Eine Woche später griff der Iran Israel mit Drohnen und Raketen an. Ein Gespräch über die Kraft der Musik in schwierigen Zeiten.

