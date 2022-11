BVV-Wahlen werden wiederholt Wie reagieren die Berliner Bezirke?

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen rund 270.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco unter anderem über Folgendes:

Das Landesverfassungsgericht hat die komplette Wahlwiederholung in Berlin beschlossen, das betrifft auch die Bezirksverordnetenversammlungen (BVV). Wie bereiten sich die Bezirke nun auf die voraussichtlich am 12. Februar stattfindende Wahl vor? Was sagt die Bürgermeisterin, wie reagieren Stadträt:innen und Verordnete? Welche speziellen Regelungen gibt es für die Bezirksparlamente? Das werden wir in unseren unseren Newslettern beleuchten. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Bezirksamt machtlos bei Leerstand in der Hasenheide

Nach elf Monaten ohne Räume: Familienbibliothek Else-Ury bekommt Pop-Up-Container

Laternen-Umzug gegen Verdrängung mit dem Kiezdrache

Gedenken an Silvio Meier: Mord durch Neonazis jährt sich zum 30. Mal

Einweihung der Gedenkstele „Koloniale Verstrickungen des Museums für Völkerkunde“

Weihnachtsmarkt an der Spree startet

Workshop „Stadtnatur und Hund“

Sichtbar im Dunkeln: Reflektoren-Bastelworkshop

Wie weiter nach den Klassenstufen 4 und 6? Messe der weiterführenden Schulen im Wrangelkiez

Aktionsmonat des BSV Victoria Friedrichshain: kritischer Blick auf Fußball-WM in Katar

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke unter anderem über:

Auch hier im Newsletter Thema: Nach der gerichtlich beschlossenen Wahlwiederholung auch in den Bezirksparlamenten gibt’s Reaktionen aus dem Bezirk und Einschätzungen möglicher Folgen

Nach der umstrittenen Tötung von Rehen: Was hat Pankow mit seinem Wildtiergehege am Golfplatz in Blankenburg vor?

Galgenfrist verlängert? Entscheidung über umstrittene Fällung der Eschenallee an der Werneuchener Wiese wohl erneut verschoben

Verfall eines Schmuckstücks gestoppt: Bund gibt Millionen zur Sanierung einer prominenten Villa

Planungen angelaufen: Milieuschutzgebiet rund um den Weißen See soll kommen, um die Verdrängung durch Aufwertung zu stoppen

Wegen Falschparkern: Bürgerpark soll teilweise verpollert werden - das ist der Plan

„Zerstörung eines Ökosystems“: Anwohner wollen neues Wohnhaus am Friedhofspark Pappelallee verhindern – was sagt der Bezirk?

Ungenehmigter Neubau im Sanierungsgebiet: Pankow droht Eigentümer mit Baustopp

Nach gescheiterter Pinselrevolte: Bezirksamt hat kein Personal für sichere Gehwegvorstreckungen im Thule-Viertel

Keiner will den Durchgangsverkehr: Die beabsichtigte Verkehrsumleitung der Hauptstraße für mehr als zwei Jahre entzweit Rosenthal

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz zum Beispiel über diese Themen:

Großes Thema auch im Südwesten: Die Wahlwiederholung

Über 400 brennende Kerzen: Gedenkfeier für einsam Verstorbene

100 Gramm Nudeln: Der erste Unverpacktladen in Steglitz-Zehlendorf ist eröffnet, ein Gespräch mit dem Gründer-Paar

Schülerinnen und Schüler des Beethoven-Gymnasiums starten Online-Petition: Sie wollen eine Solaranlage auf dem Schuldach

32 Wohnungen: Das Seniorenwohnhaus der Caritas in der Grunewaldstraße wird verkauft

Warum es nicht mehr geht: Nach 91 Jahren schließt die Bäckerei Hillmann. Matthias Hillmann erklärt, wieso

195 Stellungnahmen: Wann der Bebauungsplan für tausende Wohnungen in Lichterfelde-Süd fertig ist, ist ungewiss

Der große Hans-Söhnker-Fan aus Lankwitz ist tot: Nachruf auf Erich Engel

Autorinnen und Autoren live erleben: Literaturfest für Kinder und Jugendliche

So tanzen die Schotten: Ein „Cèilidh” für jedermann (und jede Frau) im Museum Europäischer Kulturen

Was ist der richtige Sport für Sie? Sport-O-Mat der Freien Universität ausgezeichnet

