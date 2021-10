Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 255.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Pankow, Steglitz-Zehlendorf und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Björn Seeling:

Es war ein Start von Platz drei, am Ende ein klarer Sieg: Der CDU-Politiker Johannes Kraft hat bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus ein Direktmandat im rot-grün dominierten Pankow gewonnen - und der AfD abgejagt. Der 44-Jährige vertritt nun Karow, Buch und einen Teil von Französisch Buchholz im Berliner Parlament – quasi den Stadtrand. Wie es gelang, die AfD zu schlagen und andere Themen bespricht Kraft mit unserem Newsletter-Autor im Interview für die Rubrik "Nachbarschaft". Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem:

Wahlpannen und kein Ende

Was soll nach der Wahl angepackt werden im Bezirk?

Neuer Gemeinschaftsgarten in Prenzlauer Berg

Erinnerung an VEB Bergmann-Borsig

Streaming-Tipp zur Lychener Straße

Tausend Tischtennis-Tipps

Halloween in Ost-Berlin

100. Geburtstag und 93 Jahre im selben Kiez

Leben in der Filmkulisse

Mit Karacho an die Ostsee

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Nach „Gold in New Frisco” war er Hans-Söhnker-Fan: Gisela (94) und Erich Engel (95) aus Lankwitz freuen sich, dass ihr Idol endlich mit dem Hans-Söhnker-Platz geehrt wurde

Der 160. Wähler schlug Alarm: Wahlzettel zur Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahl wurden nicht ausgegeben – alles nicht „mandatsentscheidend” befand der Bezirkswahlausschuss

Das neue Rathaus soll ein „Zehlendorfer Bogen” werden: Städtebaulicher Wettbewerb entschieden

18 Übernachtungsplätze für Wohnungslose in Wannsee: Kältehilfe startet im Bezirk am 1. November

Nachfolger des Stadtbads Zehlendorf in der Pflicht: Fitness First will ihr Bad an der Clayallee wieder für alle öffnen – sobald die Corona-Auflagen gelockert werden

Die Nachbarschaftshilfe braucht Hilfe – sonst droht das Aus

1.700 Kilometer Steglitz: Ausstellung „Corona Blues … nein Danke”

Auf der Suche nach Lili: Wer hat das Segelboot aus dem Dreipfuhlteich gerettet?

Ping-Pong-Diplomatie: Erstes amerikanisch-deutsches Tischtennisturnier nach dem Krieg in Dahlem

Überwucherte und schmale Radwege beseitigen, Postplatz als Veranstaltungsort – machen Sie bei der Debatte um die Bezirks-Agenda mit

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

"Weinbau in Brandenburg hat etwas von Pionierarbeit": Winzer Hannes Lewerenz stellt auf dem Kreuzberg angebauten Wein her

Fußgängerzone Krautstraße darf bleiben

Fahrradstraßen zwischen Südstern und Mariannenplatz werden verstetigt

Studie: Gleisdreieck-Park war im Sommer sehr gut besucht

Kiezkamera: Augen auf Beton

US-Sängerin Pink begeistert von Berliner Kräuterlikör

New York Paradise Lost: Ausstellung von und mit der New Yorker Fotografin Meryl Meisler

Sechs neue Stolpersteine in Kreuzberg und Friedrichshain

Kein Platz für Rassismus beim FSV Berolina Stralau

