Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Die Themen im einzelnen in unserer Vorschau:

Ist der Bürgermeister auch im Homeoffice?

Neue DLRG-Chefin: Wie uns Corona das Leben schwer macht

Spandau-Ticker: Regionalbahnen fallen aus, Restaurants brauchen Hilfe, TXL-Lärm, Ikea-Stille, Mittagsgebete

Erste Bilder: Zitadelle-Museum geht online

Die vergessene Stadtgrenze: 1920 sah Berlin in Spandau ganz anders aus

Hallo Falkner! Wie geht's den Vögeln in Spandaus bekanntester Kirche?

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Coronavirus-Infos: So arbeiten die Ämter

Telefonkonferenzen, WhatsApp, Soziale Medien: So arbeiten die Fraktionen

Schule seit einer Woche geschlossen: Das Online-Tagebuch der Tempelhofer Johanna-Eck-Schule geht weiter

Pfarrerin in Quarantäne: Seelsorge, Predigt, Kinderbetreuung

Engagiert gegen Rassismus: Der Schöneberger FC Internationale wird 40

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Caspar Schwietering:

Coronavirus-Update: Diese Regeln gelten jetzt

Die Arche liefert Care-Pakete an Familien, die Hilfe brauchen

Tipps: So können Eltern und Alleinerziehende die nächsten Wochen meistern

So arbeitet das Gesundheitsamt derzeit

Diese Ämter sind geschlossen

Tipps für den Sport daheim

Die Bezirksbibliothek sendet jetzt Podcasts

Verwirrung um die Geschäfte: Wer muss schließen?

Einfach digital in die Schule gehen, der Schlaufuchs baut ein ganzes Schulgebäude nach

Wie arbeitet jetzt die Bezirksverordnetenversammlung?

Friedhöfe im Bezirk bleiben offen, aber Bestattungen müssen im kleinsten Kreis stattfinden

Verwaiste Treffpunkte: Die Kegelbahn im Freizeitforum

