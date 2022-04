Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Im Spandau-Newsletter geht's diesmal zum Beispiel um Fußballer bei Schwarz-Weiß, Fußballerinnen beim SC Gatow, Rudern bei Arkona, E-Sport bei Eintracht Spandau - und natürlich um Mini-Golf! Weitere Themen im Newsletter diesmal:

Ob Staaken oder Gatower Straße: die wichtigsten News zum Freibadstart

"Ich schreibe Weinkrimis": Autorin aus der Wilhelmstadt über gute Lektüre, guten Wein und gute Orte in Spandau

Dienstwagen der Bürgermeisterin: Was fährt sie denn nun?

Verkehrswende fällt aus: Immer mehr Autos in Spandau

110 Jahre Bötzowbahn - was machen die S-Bahnpläne?

Neue Gedenktafel an Polizeiwache

Bier und Bratwurst beim Stapellauf: Jüdisches Theaterschiff auf dem Weg nach Spandau

Fotorätsel auf Kladower Postkarten: Erkennen Sie den Unterschied?

Baustellen-News zum Milliarden-Projekt Insel Gartenfeld, zur neuen Grundschule an der Goltzstraße und vom neuen Ärztehaus am Bahnhof Spandau

Neue Baustelle Heerstraße Ecke Wilhelmstraße: Verkehrschaos?

Bello Spandau, immer mehr Hunde

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Krieg in der Ukraine: Hilfe und Projekte im Bezirk

Stark und selbstbewusst: Lara Dade und Miriam Trostorf kümmern sich seit Jahren um geflüchtete Mädchen

Poller rot-weiß: Die ersten Radspurabschnitte auf dem Tempelhofer Damm sind gesichert

Bauprojekt auf ehemaligem Friedhofsgrundstück: Bebauungsplan ist ausgelegt

Immer Ärger mit der Post: Reaktionen der Leser

Müll, Müll, Müll: Abfallhaufen vor Kleingartenanlagen, Reinigungsaktion der Grünen im Volkspark Mariendorf

Endlich Tore: Der Verein Kiezmove hat nun den Nutzungsvertrag für den Platz an der Friedrich-Bergius-Schule bekommen

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Leerstand in Marzahn-Hellersdorf? Kaum Meldungen

Gedenken zum 30. Jahrestag des Mordes an Nguyen van Tu

Radschnellverbindung: In zweieinhalb Stunden von Hönow nach Spandau

1. Mai in Marzahn-Hellersdorf

Ukrainehilfe im Bezirk

Informationsveranstaltung zum Schulneubau eines Gymnasiums in der Erich-Kästner-Straße

Trainingsmöglichkeiten für Rollsportvereine

Kundgebung und Fahnenhissung zum Antigewalttag

Bewegungsnetzwerk sucht Kiezübungsleiter:innen

Weil er abgeschoben werden sollte: Mann stürzt von Balkon

Elfjähriges Mädchen von Autofahrer getötet - Mahnwache

Ein Pony im Altenheim

Geschenke für die Nachbarschaft

