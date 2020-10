Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 225.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Lotte Buschenhagen berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

„Unsere Gruppe hat seit 2007 etwa 200 Stolpersteine in verschiedenen Berliner Bezirken initiiert, natürlich nach den dafür erforderlichen Recherchen in verschiedenen Archiven und Kontaktaufnahme zu Angehörigen“, schreibt uns Sigrun Marks, Sprecherin der Stolperstein-Initiative Stierstraße, Berlin-Friedenau. „Wir putzen die Stolpersteine regelmäßig, geraten aber immer wieder an unsere Grenzen und brauchen deshalb Unterstützung, zumal die meisten von uns im Alter etwas fortgeschritten sind.“ Konkret geht es hier ums Bayerische Viertel, dem einst jüdisch geprägten Schöneberger Kiez, in dem besonders viele Stolpersteine an Holocaust-Opfer erinnern. Sigrun Marks liefert in ihrem Schreiben gleich eine informative, anrührende Stolperstein-Tour mit. Zu lesen im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Hakenkreuz-Schmierereien in Schöneberger Synagoge

Alltag in einem aussterbenden Beruf: Eine Schuhmacherin erzählt

Kritische Grenze überschritten: Das Corona-Update aus Tempelhof-Schöneberg

Partys, Müll und zornige Nachbar*innen: Runder Tisch Gleisdreieck kommt Ende Oktober

Friedenauer Geisterhaus: Zwangsversteigerung abgesagt

Die verflixte letzte Meile: Micro-Hub feiert Eröffnung

Trotz Protest: Wenckebach-Klinikum zieht um

Spatenstich für Lebensort Vielfalt

Bald auch in Schöneberg? Linke fordert Wahl-O-Mat im Bezirk

Die größte „Sportbadeanstalt von Groß-Berlin“: Wer weiß mehr über das Seebad Mariendorf?

Berlin barrierefrei: Neue Ausstellung auf dem Südgelände

Wohin mit dem Nachwuchs? Ferienspaß trotz Pandemie

Mehr Frauen in den Fußball: Grüne will Fan-Sammlung in den Bezirk holen

Kommen endlich neue Kabinen? CDU wittert Chance für Halker Zeile

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Rathaus unter Corona-Verdacht: Das sagen Stadträte, Bürgermeister und Amtsärztin über den verhängnisvollen Donnerstagabend

Corona-Folgen: SPD-Kandidat für Spandau sagt ab. Was macht er stattdessen?

Lesefestival in Spandau: Wer steckt dahinter und welches Genre wäre unser Bezirk?

Wildschweine-Alarm: So viel Geld gibt es pro Abschuss

Noch ein SPD-Abschied: Der Chef des Verkehrsausschusses geht - hier sein Brief (und der mögliche Nachfolger)

16 Stockwerke an der Havel: So sieht das neue Hochhaus aus

Tipp: Noch mal die TXL-Terrasse besuchen

Sportplatz für Sportplatz: die Investitionen

SC Gatow gegen BFC Dynamo: Doch kein Pokalspiel auf dem Dorf wegen Sicherheitsbedenken

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Letzte Zuflucht Marzahn-Hellersdorf? Über eine Insel im Berliner Corona-Meer

Erste Absage: Alt-Kaulsdorfer Weihnachtsmarkt findet nicht statt

Klare Festlegung: SPD hat ihre Entscheidung für einen Freibadstandort bereits gefällt

Auftrag erteilt: Schulcontainer auf dem Mahlsdorfer Lehnitzplatz können kommen

