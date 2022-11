Inzwischen guter Brauch in Berliner Bezirken Trauerfeier für einsam Verstorbene

Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 268.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Bao-My Nguyen berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG unter anderem zu folgenden Themen:

Es begann in Reinickendorf, gefolgt von Mitte und Neukölln, unterstützt von den Bezirks-Newslettern des Tagesspiegels. Inzwischen ist es guter Brauch in Berliner Bezirken: Trauerfeiern für einsam Verstorbene, für die keine Angehörigen etwas organisiert haben. Jetzt auch in der Apostel-Paulus-Kirche in Schöneberg, mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Antwort aus Bundesverkehrsministerium auf Brandbrief: Berliner Stadträte werfen Wissing fehlenden Reformwillen vor

Schöneberger Fußballverein FC Internationale Berlin: Ein ganz besonderer Klub und Vorreiter

Stell dir vor, alles schließt und niemand weiß davon: Auch Traditionseisladen Eis Pfennig (Eis Hennig) davon betroffen

Weihnachtsstimmung am Rathaus Schöneberg

Radverkehrsanlage am Mariendorfer Damm verzögert sich: Asbestfugen an der Fahrbahn

Manegenzauber im Advent mit „Cabuwazi“

Ausstellung „Starke Wände“ nimmt Bücherzerstörungen im Bezirk in den Fokus

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Masha Slawinski zum Beispiel über Folgendes:

Kombibad Marzahn-Hellersdorf: CDU-Verordneter wirft dem Bezirksamt vor, dass es mit dem Projekt nicht voran geht

Lernen, um einen Taschenrechner zu bekommen

Nachbarschaft: Karsten Przybilla bietet interkulturelles Coaching an

Angriffsreihe auf Wahlkreisbüros dauert an +++ Mutmaßlicher Brandstifter in Hellersdorf festgenommen

Gute Nachrichten: Vermisste 13-Jährige ist wieder da

Mann wurde mutmaßlich aus dem dritten Stock gestoßen

Vortrag und Diskussion: Veranstaltung zum Gedenken queerer Opfer des Nationalsozialismus

Workshop: Hoffnung vermitteln in der Klimakrise

Weihnachtliches Basteln

Kennenlernplenum der Bezirksgruppe von Fridays For Future

Aus SPANDAU meldet sich André Görke unter anderem mit folgenden Themen:

Weihnachten Spezial: die wichtigsten Termine in Spandau - mit Tipps von Gemeinden und Lesern

Weihnachten in der Zitadelle und in der Altstadt: Newsletter-Interview mit dem Chef über Schlittschuhbahn, Pyramide, LGBTI-Fest und E-Sportler am Glühweinstand

Himmlisch! Weihnachtssingen am Ufer des Glienicker Sees - der Pfarrer verrät im Newsletter die besondere Geschichte

Mit Feuer und Drinks: 1. Weihnachtsmarkt am Barfly - die Chefin lädt persönlich im Newsletter ein

Weihnachten auf dem Schulhof der schönen Gartenstadt Staaken: die Schulleiterin nennt im Newsletter die Details

Klassiker zum Auftakt: Ur-Weihnachtskranz im Johannesstift - der Newsletter zeigt das Foto

Nach Coronapause: Dorfpfarrer lädt im Newsletter zum Weihnachtsmarkt in kleine Gatow

3 Newsletter-Tipps für Kladow: Weihnachten mit Wolle, Kunst und Esel

Florida Eis wird vom Landeschef in Sachsen-Anhalt empfangen

Pflegecampus und Spreeradweg: News zu Spandaus Groß-Baustellen

Entscheidung diese Woche: Update zu den Neuwahlen in Spandau

Alle sparen Licht? Vorsicht vor Einbrechern! Info-Abend der Polizei im Rathaus

„Diese S-Bahn-Bilder sucht doch der Görke!“ Fotos von der blauen Siemensbahn

Viele Newsletter-Tipps: Klassik, Gitarren, Sternegucken, Bibliotheken....

Kiezsport: Neuer Slogan für Sportfreunde Kladow, Sportnacht in der Traven-Schule

