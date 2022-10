Kicken, rennen, werfen im Berliner Kiez Nach Schulschluss sollen Sportanlagen offen bleiben

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen rund 268.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke unter anderem über folgende Themen:

Wer steht nicht zuweilen vor den verschlossenen Toren einer Schulsportanlage und denkt sich: Da könnten doch jetzt Kinder kicken, rennen, werfen... Im Nordosten Berlins gibt es jetzt ein Pilotprojekt: Außensportanlagen an Pankows Schulen sollen auch nach Unterrichtsschluss für Kinder geöffnet werden. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Sanierung, nicht Abholzung: Bezirksverordnete und Anwohner kämpfen für den Erhalt der Natur im Mauerpark

Schwarze Schaufenster: Aktion gegen das Lädensterben auf einer prominenten Einkaufsstraße Pankows

So viele Quereinsteiger arbeiten an Pankows Grund- und Gemeinschaftsschulen

Protest gegen Ampel-Abbau: Eltern einer Grundschule in Prenzlauer Berg fordern sicheren Schulweg für ihre Kinder

Baumkrise hält an: Bezirksamt hat nicht genügend Ressourcen

Ein neuer Platz für Prenzlauer Berg: Bisher namenlose Grünfläche soll Crohn-Platz heißen

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco zum Beispiel über Folgendes:

US-Bürgerrechtlerin Angela Davis zu Gast beim Kunst- und Kulturfestival „O-Platz wird 10 – Baustelle Migration“

Aushänge „Widerspruch gegen“ Wochenmarkt an der Markthalle Neun gesichtet - was steckt dahinter?

Menstruation enttabuisieren: Berlins erster Periodenladen ist in Kreuzberg – ein Portrait

Tipp: Lyrikdebüt „Prinzenbad“ von Ozan Zakariya Keskinkılıç

„Cheese Berlin“ in der Markthalle Neun

Gespräch über Charkiw mit Yuriy Gurzhy und Serhij Zhadan

Temporäres Gebäude hinter der Amerika-Gedenkbibliothek hat einen neuen Namen

Ist das die Aufgabe einer Partei? CDU hilft Unterschriftensammeln für Einwohnerantrag „Keine Experimente mit den Menschen im Graefekiez“

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz unter anderem über:

Wenn das Laub Herbst-Geschichten schreibt: Der erste Job beim Gartenbauamt und 6000 afrikanische Elefanten

Von der Imkerin bis zum Chemielaboranten: 120 Auszubildende lernen bei der Freien Universität – Wirtschaftssenator Stephan Schwarz auf Stippvisite auf dem Campus Lankwitz

Im Rollstuhl unerreichbar: Es gibt einen Fahrstuhl am S-Bahnhof Botanischer Garten, doch der wurde durch die Behelfsbrücke zugebaut

Schulprotest mit Buddies: Die Brauerstraße soll für Kinder der Grundschule unter den Kastanien sicherer werden

Gastbeitrag aus Lichterfelde: Warum der Kadettenweg wieder Sternstraße heißen sollte

Fast wie ein kleiner Nobelpreis aus dem Südwesten: Gräfin-von-der-Schulenburg-Preis wird an Nachwuchsforschende verliehen

Am anderen Ufer: Fischbrötchen und Waffeln am Teltowkanal

Mit Bürgermeister auf der Bühne: “Der Besuch der alten Dame” in Kleinmachnow

Orgel und Trompete: Psalms in Jazz

Energiespartipps aus der Leserschaft: Den Warmwasserboiler einfach nachts ausschalten

