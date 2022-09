Kleine Hertha schlägt Union Berlin „Das Tor ist mein Ding!”

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen rund 268.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz zum Beispiel über diese Themen:

„Das Tor ist mein Ding!” Grandioser 5:2-Sieg in der U17-Bundesliga von Hertha 03 Zehlendorf im Berliner Derby gegen den 1. FC Union. Emma Reimann, 16, schwärmt nicht nur deshalb von ihrem Job, bei Hertha 03 im Fußball-Tor zu stehen. Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

2034 will es nun in Tempelhof sein: Das AlliiertenMuseum stellt in einer neuen Ausstellung seine eigene Zukunft vor

Nach über zehn Jahren Planung ist jetzt der erste Bagger ist da: Die Bauarbeiten für 130 Wohnungen zwischen Fischerhütten- und Sven-Hedin-Straße haben begonnen

Muss alles perfekt sein? In der Kunstausstellung „imPerfekt” trifft Herz auf Kreativität

Kürbis satt: Erntefest in der Domäne Dahlem

„Haymat Almanya” – ein deutsch-türkischer Kulturtag im Museum

Marathon-Fieber: Warum nicht beim Bummel-Marathon die Stadt entdecken?

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch unter anderem über Folgendes:

Internationaler Autofreier Tag: Testlauf für geplante Fußgängerzone am Görlitzer Ufer

Eltern und Kiezblock-Initiative fordern autofreie Zone für die Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

Aktionstag „Wasser ins Baerwaldbad“: Grundschule macht mobil

Zwei Kreuzberger Kita-Bündnisse für Kita-Preis nominiert

#dressesforukraine: Zweites Leben für Hochzeitskleider - und Hilfe für ukrainische Frauen

40 Jahre „Schwulcomix“: Ralf König liest im BKA-Theater

Demo „Kidical Mass“: Radeln für eine fahrrad- und kinderfreundliche Stadt

Schlendern statt rennen: Mit digitaler Kiez-Tour die Berlin-Marathon-Strecke abbummeln

Bau der Drei-Religionen-Kita: Anwohnende sorgen sich um ihren Garten

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke unter anderem über:

Senat will „höher und dichter“ bauen: Diese konkreten Folgen hat das für Neubauvorhaben in Pankow

Geld für Sanierung gestrichen: Pankows Schulen vergammeln, tausende Plätze bedroht – wie reagiert der Bezirk?

Ein Weltmeister aus Prenzlauer Berg: Metzgermeister Erchinger über den Überlebenskampf der Fleischereien und seine Meinung zu veganen Steaks

Verbindung nach Mosambik: Pankow beschließt Zusammenarbeit mit afrikanischem Hauptstadt-Bezirk

Lückenschluss in Pankow Kirche: Eine der bekanntesten Brachen des Bezirks könnte bald bebaut werden – das ist der Plan

Kampf um das „Blackland“: Fans und Prominente wollen die Metal-Bar in Prenzlauer Berg retten – und werfen dem Bezirk Verdrängung vor

Nächste Fahrradstraße soll 2023 kommen: Das sind die Pläne für einen Straßenzug in Prenzlauer Berg

