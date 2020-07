Unter dem Motto „Kreuzberg ist kein Kaufhaus“ zogen am Dienstagabend mehr als hundert Betroffene und Interessierte am durch den Kiez am Görlitzer Park. Der Grund:

as Eckhaus Wiener Straße 22/ Ohlauer Straße 2 und die Wrangelstraße 83 wurden an Gesellschaften mit verzweigten Firmenstrukturen verkauft. Neben der Mietergemeinschaft fühlen sich auch die im Haus befindlichen Gewerbe bedroht: das „Tabac&Whisky Center“ und die alteingesessene Kreuzberger „Madonna-Bar“ mit dem barocken Deckengemälde, die es seit 1984 gibt. Die Mieterinnen und Mieter setzen auf das Vorkaufsrecht, doch viel Zeit bleibt nicht: Am 10. August endet die Frist.