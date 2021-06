Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit fast 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Über den Osten, Bürokratie und Improvisation: Bürgermeisterin Dagmar Pohle (Die Linke) geht nach zwei Jahrzehnten Bezirkspolitik in den Ruhestand. Unserem Newsletter gibt sie ein großes Abschiedsinterview. Es ist auch der Newsletter-Abschied unseres Autors, der stellvertretender Ressortleiter des Berlin-Ressorts beim Tagesspiegel wird. Und dies alles zum fünften Geburtstag unserer Leute-Newsletter. Wir danken für die tolle Arbeit! Weitere Themen in Ingo Salmens letztem Marzahn-Hellersdorf-Newsletter (unter anderem):

Fünf Jahre Leute-Newsletter: Das beschäftigte den Bezirk im Juni 2016

Millionen für die Bildung: Diese neuen Schulen und Turnhallen soll Marzahn-Hellersdorf in den nächsten Jahren bekommen

Impfen ohne Termin: Eine Bilanz der Brennpunkt-Aktion in der Cabuwazi-Halle

Corona-Update für den Bezirk

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Mehr Sicherheit für Radfahrer: Der Mariendorfer Stefan Gammelien engagiert sich beim ADFC

Demo in Friedenau: Gegen den Hass auf Juden

Wohin mit dem Auto: Diskussion um die Parkraumbewirtschaftung

Orgel in der Glaubenskirche wird saniert: Das Geheimnis der vierten Pfeife von rechts

Engagierte Anträge: Die Arbeit des Kinder- und Jugendparlaments

Hier wird Kultur gebraut: Alte Mälzerei wird eröffnet

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

"Ausschließlich Weiße": Grüne ärgern sich über Spandaus neuen Touri-Werbefilm

Warten auf die Verkehrsplaner des Senats: Umbau der Pichelsdorfer Straße verzögert sich

Pferdeflüsterin aus Siemensstadt: Interview über Reittherapie und Spandaus beste Orte

Sagen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nach Impftermin aus in Spandau ab? Jetzt spricht der Wahlchef

Museumschefin verrät Geheimnis: "Bald kommen zwei Tieflader, und an Bord sind zwei Skulpturen von der Straße Unter den Linden..."

Dreck am S-Bahnhof: Der Schienenstaubsauger ist kaputt - hier ist Plan B

Altes Kant-Gymnasium: Es gibt eine Idee zum Ausbau

Vor Abriss der Zuversichtskirche: Kunstausstellung

Neuigkeiten zum Oberleitungs-Bus M32: Der Zeitplan verschiebt sich auf...

19-Tonnen-Yacht gesunken: Jetzt spricht die Feuerwehr

