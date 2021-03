Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 242.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Der Verfassungsschutz will die AfD beobachten und stuft sie als rechtsextremen Verdachtsfall ein. Wie sieht es in Tempelhof-Schöneberg aus? Bezirkliche AfD-Aktivitäten auf Twitter und Facebook fanden Eingang in das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, das die Notwendigkeit der Beobachtung begründen soll und das dem Tagesspiegel vorliegt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Unterstützung für Kinder und Jugendliche: Gabriele und Klaus Beckmann starten Aufruf an die Zivilgesellschaft

Hybrid-Unterricht, Home Learning, Open-Air-Elternabende: Ein Jahr Corona-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule

Luxuswohnungen für Schöneberg: Umstrittenes Bauprojekt an der Pallasstraße

Abwendungserklärung und Vorkaufsrecht: Bilanz des vergangenen Jahres

Ehrung für Audre Lorde: Beschluss von Friedrichshain-Kreuzberg vor zwei Jahren

Ein bisschen Kultur: Kommunale Galerien öffnen wieder

Cheers aus Mariendorf: Brewdog braut für Aldi Süd

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Teststellen in Spandau: Das sagen Stadtrat und Gesundheitsamt

Neue Pfarrerin aus Siemensstadt stellt sich vor

Problemviertel Pepitahöfe: Dreck, Schreie, Falschparker

Seilbahn oder lieber Fähre nach Tegelort?

Wildtiergehege Spandau: Zaun wird abgerissen, jetzt kommt Elektro

Rätsel um fränkische Straßennamen in Kladow

Neuigkeiten aus dem Sportausschuss

Wo ist der Mittelpunkt von Spandau?

Innensenator zu Havellärm: Die Agenda der Wasserschutzpolizei im Kampf gegen Krach und Raser

Wasserballarena: Welches Krabbeltier macht da Probleme auf der Wiese?

Staaken-West: Stadtrat über Freibad-Saison 2021

WC-Posse am Metzer Platz: Das sagen Stadtrat und Senat zum Hingucker

Saisonstart an der Scharfen Lanke: Abslippen!

Baustelle, Ausstellungen: Kulturtipps von der Zitadelle

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Corona-Update für den Bezirk

Berlins größtes Industriegebiet liegt noch immer weitgehend brach: Wie geht es weiter mit dem Cleantech Business Park?

Viele Beschlüsse, wenige Ergebnisse: Klima- und Radaktivisten aus dem Fahrrat beklagen zähe Fortschritte

Im Zweifel für die Wirtschaft: CDU fordert Sicherung von Flächen für Gewerbe

Häusliche Gewalt: ASH-Professorin erforscht die Versorgung in Berlins Notaufnahmen

Single-Parent-Day: Hybrid-Veranstaltung informiert über Angebote für Alleinerziehende in der Coronakrise

