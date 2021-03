Unsere Newsletter sind berlinweit mehr als 243.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG meldet Corinna von Bodisco diese Nachrichten:

Ein „ Kiezblock “ ist ein Wohngebiet ohne Kfz-Durchgangsverkehr. Das fordern unter anderem Anwohner*innen des Kreuzberger Viktoriakiez für die Gegend rund um Yorckstraße, Mehringdamm, Dudenstraße und Katzbachstraße. Die nötigen 1000 Unterschriften hat die Initiative schon zusammen, nun soll das Thema als Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung aufgenommen werden. Was konkret dahintersteckt, lesen Sie im Newsletter.



Außerdem geht es um diese Themen:

"Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass digitale Gewalt eine reale Gewalt ist" – Jenny-Kerstin Bauer vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) im Gespräch

Neues aus der digitalen BVV

Queerbeauftragte*r für Friedrichshain-Kreuzberg?

Ärger um Toilettenhaus am Paul-Lincke-Ufer

Kampfmittelberäumung im Viktoriapark – zwei Pappeln müssen weichen

Anwohner*innen starten Petition für Hundeauslauf im Görlitzer Park

Friedrichshain-Kreuzberg für den Deutschen Fahrradpreis 2021 nominiert

Europa-Partei Volt will ins Bezirksparlament

Digitales für Kinder: im Werkraum der Bibliothek experimentieren

Das Baugerüst als coronakonforme Ausstellungsfläche – Kunstprojekt "Andamios" in der Lübbener Straße

Klimakunstaktion von Fridays for Future auf der Oberbaumbrücke

Im PANKOW-Newsletter (mit Prenzlauer Berg) von Christian Hönicke geht es u.a. um Flieger und Ärzte:

Kleinflugzeuge über der Hauptstadt: Wird Berlin wieder zur Flugverbotszone?

"Wir waren total aufgeregt": Start-up-Gründer aus Prenzlauer Berg über ihren Auftritt in der "Höhle des Löwen"

Zwischen Vergangenheit und Zukunft: Wie geht es weiter in der Debatte um den Jahn-Sportpark-Umbau?

Clubtour durch Berlin: "Die Ärzte" treten auch in Pankow auf

Illegales Zelten und Partys: Was ist los im Volkspark Prenzlauer Berg?

Ausflüge am Wochenende: Grüne wollen Buslinien in die nördlichen Pankower Schutzgebiete

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF hat Boris Buchholz diese neuen Meldungen:

„Schmetterlinge brauchen Freiheit”: Wie und warum sich die 9-jährige Fee aus Wannsee für den Klimaschutz engagiert

Streit um den öffentlichen Zugang zum Stölpchensee: Verkauf von Grundstücken könnte ein Fehler gewesen sein

Früher Start in den Wahlkampf: CDU macht sich für die U3-Verlängerung bis Mexikoplatz stark

Neue Ideen für den Hermann-Ehlers-Platz: „Man könnte auch die Spiegelwand illuminieren”

Tipp: Auf dem Zehlendorfer Online-Ostermarkt werden vegane Jacken, beschriftete Kekse und Maschenmarkierer angeboten

Gurs 1940: Das Haus der Wannsee-Konferenz erarbeitete eine Ausstellung über die Deportation von über 6.500 Juden nach Südfrankreich

Weitermachen: Es sind die, die krank geworden sind, deretwegen wir versuchen müssen, gesund zu bleiben – 3.011 Berliner sind bisher an Covid-19 gestorben

