1. Fußball: SC Staaken beim letzten Spiel im Mommsenstadion

Mit dem SC Staaken ein letztes Mal ins Mommsenstadion: Auf Spandaus bestes Fußballteam, den SC Staaken, wartet in der Oberliga ein Berlin-Derby: Am Sonnabend, 2. März, 13 Uhr, spielt der SC Staaken bei Tennis Borussia nebenan in Eichkamp, dieser hübschen Siedlung zwischen Heerstraße und S-Bahnhof Grunewald (sie ist übrigens auch Thema im aktuellen Bezirksnewsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf).

Das Mommsenstadion in Charlottenburg-Wilmersdorf wird für die Fußball-EM umgebaut und saniert. © imago images/Contrast

Und weil TeBe das rustikale Mommenstadion kurzfristig verlassen muss, wird es das Abschiedsspiel im Mommsenstadion sein – hier die Hintergründe zum Aus- und Umbau im Tagesspiegel. „Kommt vorbei und lasst uns gemeinsam diesen letzten Moment im Mommse zelebrieren, bevor es für die restlichen Heimspiele der Saison in eine andere Spielstätte geht“, schreibt Tennis Borussia vor dem Spiel gegen Staaken. Wo TeBe künftig spielt, ist nicht bekannt. Im Gespräch war zuletzt u.a. das Stadion Wilmersdorf.

2. Hockey: Berliner Meisterjubel bei Ikea in Spandau?

Die Hockey-Herren des Spandauer HTC 1910 (spielen sonst gegenüber von Ikea) spielen derzeit in der höchsten Berliner Spielklasse, also in der Oberliga. Am Wochenende steht Großes an, schreibt mir Trainer Rainer Pittelkow. „Am kommenden Sonntag, 3. März, findet das letzte Spiel der Meisterschaft statt. Der SHTC ist derzeit auf Platz 1 und spielt gegen den Zweitplatzierten. Der Gewinn der Berliner Meisterschaft ist in greifbarer Nähe.“ Wer anfeuern will: 11.30 Uhr am Köllner Damm 36 in Gropiusstadt.

Hockey in Spandau? Dann zum Beispiel beim SHTC gegenüber von Ikea (die mit dem Elch-Graffito). © André Görke

Pittelkow zum Spandau-Newsletter: „Beim Gewinn der Meisterschaft findet am Sonnabend, 9. März in der MBO das Aufstiegsspiel in die Regionalliga Ost gegen den Meister aus Mecklenburg-Vorpommern statt.“ Infos: https://hockey.de

3. Segeln: Ansegeln auf der Havel - bei einem besonders interessanten Klub

Der Termin fürs Ansegeln steht fest im Berliner Südwesten: Los geht’s in diesem Jahr nach den Osterferien am Sonnabend, 20. April. Gastgeber für das traditionelle Ansegeln auf der Unterhavel ist der „Segler-Club Oberspree“ am Sakrower Kirchweg in Kladow.

Links Kladow, rechts Wannsee: mittendrin das Berliner Segelparadies. © picture alliance / dpa/Ralf Hirschberger

Der Kladower Klub um Rainer Knerler hat eine spannende Historie: „Wir wurden 1906 in Grünau gegründet, deshalb heißen wir auch SCO – O wie Oberspree. Zu Beginn der 50er Jahre wurden wir, damals im Ostteil, von den Funktionären der DDR als elitäre Sportart enteignet. Das Eigentum, auch die Boote, wurde beschlagnahmt. Viele Mitglieder gingen in den Westen, seit 1966 sind wir in Spandau“, hat mir der frühere Vereinschef Detlef Buchwald mal im Spandau-Newsletter erzählt. – www.sco-berlin.de

4. Ehrenamt: neue Spitze und viel Digitales beim SC Gatow

Der Berliner Traditionsklub am Schuldorf (320 Mitglieder) startet gestärkt ins Frühjahr – mit neuer Vereinsspitze: „Es stellte sich ein komplett neues und junges Team aus den verschiedensten Bereichen des Vereins zur Wahl. Von den knapp 80 wahlberechtigten Anwesenden gab es drei Enthaltungen und keine Gegenstimmen und somit einen großen Rückhalt für das neue Vorstandsteam“, teilte der Klub aus dem Spandauer Süden mit.

Riesiger Rasenplatz, Klubhaus-Idyll: das ist der SC Gatow. © André Görke

An der Vereinsspitze steht nun Marcel Schildberg mit Lukas Troppmann als Vize. Und mit Michael Dehler, Pascal Joergen und Niels Groth kümmern sich gleich drei Leute um das wichtige und riesige Feld „digitaler Bereich“. www.sc-gatow.de

5. Golf: Trauer um einen fröhlichen und guten Golflehrer

Trauer beim Golfclub Gatow, der in Kladow seine Heimat hat: „Wir alle sind fassungslos, dass Dirk so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde“, schreibt der Golfclub Gatow (1100 Mitglieder) und erinnert an Dirk Störk.

Der Golfclub Gatow mit seiner schönen Vereinsanlage in Kladow. © André Görke

Das Vereinsmitglied sei am 23. Februar im Alter von 49 Jahren unerwartet gestorben. „Dirk war über 30 Jahre in unserem Verein tätig und zuletzt vor allem als Golflehrer und Trainingskoordinator im Bereich Jugend. Wir haben Dirk immer als fröhlichen, engagierten, zuverlässigen & hilfsbereiten Freund und Kollegen geschätzt. Viele von uns kannten Dirk ja schon über 20 Jahre und haben mit ihm zusammen viele Höhen und Tiefen erlebt“, heißt es im Nachruf. www.golfclubgatow.de

6. Laufen: Noch schnell anmelden für den „Lauf der Sympathie“

Nur noch gut zwei Wochen: „Lauf der Sympathie“ naht. Er ist der heimliche Frühlingsbote des Havellandes: der „Lauf der Sympathie“, der am 17. März zum 35. Mal stattfindet. Länge: 10 Kilometer, 5 Kilometer und ein Kinderlauf. Der Hauptlauf führt von der Stadthalle Falkensee bis zum Ziel vor dem Rathaus Spandau. Anmeldung: www.laufdersympathie.de („Am Veranstaltungstag sind keine Nachmeldungen mehr möglich“). Etwa 1000 Läuferinnen und Läufer sind immer am Start.

1000 Läuferinnen und Läufer rennen nach Spandau. © dpa/Sebastian Gollnow

Seinen Anfang nahm der Lauf am 25. März 1990. Den Startschuss gaben damals die Bürgermeister Werner Salomon (Spandau) und Carsten Schulz (Falkensee). Die Veranstalter sprechen noch heute von einem „kleinen Wunder“, schließlich führte der Lauf über die Staatsgrenze der DDR.

7. Tanzsport: Großes Tango-Fest beim SC Siemensstadt

Dehnen Sie schon mal die Hüftmuskulatur! Der Die Tanzabteilung des SC Siemensstadt (450 Sportlerinnen und Sportler, Vorstand Thorsten Süfke) lädt am 16. März zum „Tangoball 2023“ in die Klubzentrale in der Buolstraße. „Es erwartet Euch eine reißende Tangoballballnacht in der Milonga-Lounge“, meldet „SCS Tango Argentino“. Wann? Um 18:30 geht es los. Tischkarten: ab 42 Euro. www.scs-tangoargentino.de

8. Deutschlands Tanz des Jahres – vom SC Siemensstadt?

Die Tanzabteilung des SC Siemensstadt bittet um taktvolle Unterstützung: „Die Wahl zum DTV-Tanz des Jahres steht an!“ Sechs Vorschläge haben es ins Online-Voting geschafft – die drei mit den meisten Stimmen werden im April im Schwarzwald im Finale zu sehen sein. Mit dabei eine Jugendliche aus Siemensstadt: „Natürlich ist unsere Kirsten Hansch auch wieder mit dabei und geht mit ‚Just Dancing‘ auf Stimmenfang. Bis zum 5. März könnt ihr für sie und uns abstimmen“ – hier: www.tanzsport.de

9. Volleyball: Spandauer Kickers haben nicht nur talentierte Füße

. Gegründet worden sind die Spandauer Kickers 1975 als Fußballverein – sagt ja schon der Name -, doch seit 2020 gibt’s auch eine Volleyballabteilung. „Einige Mitglieder sind schon da, aber sie würden sich über weitere freuen“, so Volleyball-Chef Ahmet Aksoy. „Gespielt wird nur aus ‚Just for Fun‘ immer freitags von 19.30-21 Uhr in der Halle der Grundschule Am Wasserwerk in der Pionierstraße.“ Wer Lust hat („ob 20, 30 oder 50 Jahre“), soll sich bitte melden: www.spaki-berlin.de

1. März? Der Frühling naht - und in Siemensstadt beginnt die Beachvolleyball-Saison. © dpa/Soeren Stache

10 Beachvolleyball: Saisonstart im März

Die Sonne hat schon Wums, also raus an die frische Luft – zum Beispiel auf die Beachvolleyfelder des SC Siemensstadt. „Von März bis September könnt ihr wieder auf unserem Beachvolleyballfeld die schöne Jahreszeit genießen. Bucht euch einfach einen Zeitslot über zwei Stunden für nur 30 Euro“, meldet der Klub. www.scs-berlin.de

