Streit um Fassaden-Werbung und die wohl schmalste Galerie der Welt „Yaam-Club“ in Berlin stellt sich neu auf

Drei Frauen und ein Kind sitzen in einer schattigen Ecke hinter den Imbissbuden des „YAAM – Young African Art Market“ in Berlin-Friedrichshain, gebeugt um etwas, das aussieht wie eine kleine Vase. Sie kichern, lachen dann laut, fallen zurück in die Liegestühle und sehen zufrieden aus. Das ist doch nicht etwa eine „Bong“, eine Wasserpfeife zum Konsum vom Marihuana? Legal wäre das ja neuerdings. Aber nein, es handelt sich um eine Kaffeezeremonie.