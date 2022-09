„Temporäre Verlandung“ Wo Gewässerschutz in Berlin an Grenzen stößt

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen mehr als 268.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke unter anderem über:

„Temporäre Verlandung“: Der Weißer See wird durch die trockenen Sommer in der Klimakrise wohl dauerhaft absinken – trotz neuer Gegenmaßnahmen durch den Bezirk. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Kaffee kochen ja, aber keine Radios mehr im Büro: So will das Bezirksamt gegen hohe Energiekosten ankämpfen

Scharfe Kritik an Senator Geisels neuen Bauplänen: „Wir reden von einer Gropiusstadt in Pankow“

Naturschutzbund attackiert Bezirksamt: Umsetzung der „Guerrilla-Bäume“ in Welterbe-Siedlung verstößt gegen geltendes Recht

Statt Wohnquartier: Neue Studie sieht neues Bildungs- und Handwerksgebiet mitten in Pankow vor – so soll es aussehen

Kultur und mehr: Tipps und Termine

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz zum Beispiel über diese Themen:

Lärm auf Havel und Wannsee: „Wasser ist kein rechtsfreier Raum für wenige Rücksichtslose auf Kosten Vieler”, sagt der Zehlendorfer Segler Christof Schäfer

Debatte um Busspur auf der Clayallee: Pro und Contra im Lokalparlament – und bei den Leserinnen und Lesern

Zwei Dialogdisplays, Tempo 30, neue Ampelschaltung: Erfolg am Ostpreußendamm

Lichterfelde: Der Platz des 4. Juli wird erst 2024 begrünt und entsiegelt

Jeder achte Erwachsene kann nicht ausreichend schreiben und lesen: Jetzt bekommt auch Steglitz-Zehlendorf ein Alpha-Bündnis

Von ukrainischer Kunst über Nolde bis zu farbenfroher Sinnlichkeit: Neue Ausstellungen im Südwesten – ein Überblick

Rund um die Rübe: Teltower Rübchenfest in Ruhlsdorf

Größer und mehr: Wochenmarkt am S-Bahnhof wird zum „Zehlendorfer Händlermarkt”

Vogelkundlicher Spaziergang mit Derk Ehlert: Das große Flattern hat begonnen

Edle Blüten auf 1000 Quadratmetern: Größte Orchideenschau Berlins im Botanischen Garten

Weiße Bären: Die Herren 80+ des Wannseer Tennisvereins sind Berliner Meister

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch unter anderem über Folgendes:

Rigaer 94: Gericht lehnt Räumungsklage ab

„Berlin ist so vielfältig, dass man sich immer wieder neu ausprobieren kann“: Autorin Daniela Böhle spricht über ihren neuen Friedrichshain-Roman

Schulwegsicherheit: Ordnungsamt registriert 217 Verstöße in zwei Wochen

2x2 Tickets für „Der Mann“ im Lido zu gewinnen

10 Jahre Holzmarkt: Pop-Up-Galerie unterm Hochbahn-Viadukt

Tipp: Stadtnatur digital entdecken dank neuer Kieznaturkarte

Kiezkamera: Zwei neue Fahrrad-Reparaturstationen im Bezirk

Ohne Termin: Corona-Impfungen in Sozialamt und Jobcenter Xhain

Sportlicher Aktionstag: Grundschule fordert „Wasser ins Baerwaldbad“

Geplanter Karstadt-Neubau am Hermannplatz: Das denken die Leute-Leser*innen

