Vernachlässigung der Berliner Randbezirke? Ärger nach Aus für Pflegecampus

Aus SPANDAU meldet sich André Görke unter anderem mit folgenden Themen:

Reaktionen nach dem Aus für den zunächst groß geplanten Pflegecampus in Spandau (stattdessen Tempelhof-Schöneberg): Ärger von Linke und CDU. Und der grüne Gesundheitsstadtrat spricht im Newsletter über die medizinische Not, über Neubauviertel, Kladow und die Sorgen vor allem der Älteren, die sich im Randbezirk vernachlässigt fühlen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Comedy aus Kladow: Der Mann hinter „Treibhaus Comedy“ im Newsletter-Interview - er lockte sogar Jürgen von der Lippe ins Dorf und gibt Herbst-Tipps

Neue Elektro-Bus-Pläne in Spandau

Neue Pläne und Buddeleien am Havelufer in Kladow

Neue Gelder für den Tourismus in Spandau

Neue Siemensstadt: Debatte um Platz am S-Bahnhof, Ärger um neue Spree-Brücke

Viele Kiezsport: mit den Spandau Bulldogs im Aufstiegsfinale, mit dem Groundhopper zu den Sportfreunden Kladow, mit dem SC Staaken in Kenia, mit dem Kirchboot der Friesen über die Havel...

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin zum Beispiel über Folgendes:

Proteste gegen Preissteigerungen: „Heißer Herbst“ am Eastgate

Weiter kein Stadtrat für Ordnungsangelegenheiten

Franziska Hohenberger ist Teil der Ausstellung „Dem Ehrenamt Gesicht und Stimme geben“

Eine neue Wohnstatt für Insekten im Bürgergarten

Schulhofkampagne zur Gründung des Kinder- und Jugendparlaments

Eintracht Mahlsdorf richtet Mini-Fußball-WM aus

Noch bis Samstag läuft die Seniorenwoche

Tagesspiegel Hoffest am 3. Oktober

Bao-My Nguyen berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG unter anderem zu folgenden Themen:

Wie als 10-Jähriger auf Klassenfahrt fahren: Friedenauer Regisseur Malte Wirtz über die Entstehung seines neuesten Films und die Parallelen zwischen Komödie und Horror

Mehr Gelder für die Fertigstellung des Multifunktionsbades Mariendorf?

Baustart für Erweiterungen der Johanna-Eck-Schule nicht vor 2027: „Es gilt das gebrochene Wort“

Award für Nachhaltigkeit im Sport geht an den FC Internationale Berlin

Zwei Millionen Euro Fördergelder für mehr Sauberkeit und Sicherheitsempfinden: Auch eine Siedlung aus dem Bezirk erhält Gelder

1. „Benn“-Nachbarschaftstreff in Mariendorf

Stolpersteinverlegung im Bayerischen Viertel: Das Schicksal der Familie Lansburgh

