Bitte hassen Sie uns nicht! Berlin ist Weltspitze, das muss der Rest von Deutschland erstmal schaffen

An wen adressiert man so einen Brief über diese Stadt? „Liebes Berlin“, das klingt natürlich idiotisch. Richtet man seine Worte vielleicht besser gleich ans ganze Land? Oder muss man so ein Schreiben so gewaltig beginnen wie einst Ernst Reuter? „Völker der Welt, schaut auf diese Stadt!“ Nein, das wäre wirklich drei Spuren zu groß, zu viel Fallhöhe für eine Verteidigungsschrift, gerade in diesen Zeiten. Aber doch, das ist es: Liebe Deutsche, schaut auf Eure Hauptstadt - und lernt sie endlich lieben. Die halbe Welt tut es ja schon.