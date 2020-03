Monatelang fiebern werdende Eltern auf den ganz großen Moment hin – die Geburt ihres Kindes. Doch die Corona-Pandemie zwingt erste Krankenhäuser zu drastischen Maßnahmen: In Rostock verfolgt das Klinikum Süd - mit rund 3000 Geburten im Jahr eine der größten deutschen Entbindungseinrichtungen – nach eigener Aussage die Auflagen der Stadt und des Landes.

Das heißt: Werdende Mütter sind derzeit allein im Kreißsaal. Man dürfe „beim Besucherstopp betreffend der werdenden Väter und Begleitpersonen keine Ausnahmen machen“, sagt Sprecherin Gesine Selig gegenüber dem Tagesspiegel.

Wie sieht es in Berliner Kliniken aus? Hier ist man aktuell noch etwas gelassener. Von einer Hebamme, die bei einer der Berliner DRK-Kliniken arbeitet und anonym bleiben möchte, erfuhr der Tagesspiegel Background, dass es am Montag eine große Krisensitzung gab. Dabei ging es um die Frage, wie man mit Begleitpersonen umgehen soll.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

„Beschlossen wurde zum Glück, dass der Mann weiterhin mit zur Geburt kommen darf“, sagt die Hebamme und fügt hinzu: „Ich hoffe, dass wir das auch noch eine Weile so durchgeboxt bekommen und die Maßnahmen nicht noch weiter verschärft werden.“

"Mir würden die Frauen sehr leidtun"

Hintergrund dieses Vorgehens ist ein Beschluss des Berliner Senats vom 14. März: Seither gilt eine Rechtsverordnung zum Verbot von Veranstaltungen und zur Einschränkung bei diversen Einrichtungen, die auch Besuchsregelungen in Krankenhäusern, Hospizen und Pflegeeinrichtungen umfasst.

Konkret heißt es: „Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern und Hospizen dürfen vorbehaltlich des Absatzes 2 keinen Besuch empfangen.“ Erwähnte Ausnahmen betreffen Kinder unter 16 Jahren und Schwerstkranke, die dürfen einmal am Tag von einer Person für eine Stunde besucht werden. Ausgeschlossen sind Menschen mit Atemwegsinfektionen.

[Die wichtigsten Fragen zur Coronavirus-Pandemie beantworten wir hier fortlaufend.]

Für die Hebamme sei es schwer vorzustellbar, Frauen ohne Begleitperson zu betreuen. „Mir persönlich würden die Frauen sehr leidtun“, sagt sie. Um den Infektionsschutz dennoch hochzuhalten, sei es ab sofort nicht mehr gestattet, dass die Begleitpersonen nach Ankunft im Krankenhaus die Räumlichkeiten noch einmal verlassen.

Und auch nach der Geburt müsse der Mann oder die entsprechende Begleitperson das Krankenhaus verlassen und dürfe dann auch nicht mehr für Besuche wiederkommen. Sicher wisse die Hebamme, dass aktuell in den DRK-Kliniken Westend und Köpenick entsprechend verfahren werde.

Keine Besuche größerer Gruppen und der Familie

Fragt man an offizieller Stelle bei den DRK-Kliniken in Berlin nach, heißt es: „Nach aktuellem Stand gilt nach wie vor die Begleitung einer Person in den Kreißsaal. Auch auf der Wochenbettstation sind Väter weiterhin willkommen“, sagt Unternehmenssprecherin Marie-Christin Müller. Um das Infektionsrisiko zu verringern und einer Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen werde von Besuchen größerer Gruppen und Familienbesuchen abgesehen.

Und wie ist die Lage am St. Joseph-Krankenhaus, wo jedes Jahr mehr als 4.200 Geburten gezählt werden? „Wir lassen die Väter nach wie vor in den Kreißsaal und auf die Wochenbettstation“, sagt Michael Abou-Dakn, Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe.

Voraussetzung dafür sei aber, dass „der Partner natürlich keine Krankheitssymptome haben sollte.“ Und wenn eine Schwangere mit einer Covid-19-Erkrankung in die Klinik komme, „muss der Partner nach der Geburt nach Hause, weil wir kein zweites Bett in die Isolierzimmer stellen wollen.”

Schwangere sollten sich vorher informieren

Ebenso wie das St. Joseph-Krankenhaus lässt auch die Charité „eine gesunde Begleitperson“ zur Geburt in ihre Kreißsäle, wenn es der Partner ist. Eine Änderung dieser Regel sei derzeit nicht geplant, teilt der Direktor der Klinik für Geburtshilfe Wolfgang Henrich mit.

Die gleiche Regel gilt im Krankenhaus Waldfriede in Zehlendorf. Auch hier darf nur noch eine Person mit in den Kreißsaal, der jeweilige Partner - wenn er keine Symptome der Krankheit zeigt.

Das anthroposophisch ausgerichtete Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe bleibt bei seiner Antwort sehr vage. „Wir halten uns grundsätzlich an die Verordnungen und Handlungsanweisungen der Senatsverwaltung und der Gesundheitsämter“, sagt Kliniksprecherin Christina Lammers. „Da sich diese innerhalb kürzester Zeit wieder ändern können, passen wir unseren Umgang mit unseren Patienten und deren Angehörigen dementsprechend kontinuierlich an.“ Die Klinik bittet Schwangere und deren Partner, sich vorher telefonisch zu erkundigen, welche Regeln gelten.

Nur wenige Ausnahmen

Im Sankt-Gertrauden-Krankenhaus sei derzeit auch noch die Anwesenheit einer Person im Kreißsaal gestattet. „Regelhafte Besuche werden nicht zugelassen“, sagt die Geschäftsführerin der Klinik Astrid Duda. Ebenso wenig die Familienzimmer.

Anfragen bei den anderen Geburtskliniken in Berlin blieben bis Montagabend unbeantwortet. Bei Vivantes heißt es jedoch auf der Homepage: „Zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter empfangen wir ab sofort keine Besucher mehr. Ausnahmen sind auf Kinderstationen und bei sterbenden Patientinnen und Patienten in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin möglich.“

"Das Fachpersonal muss gesund bleiben"

Die Deutsche Hebammenverband könne sich nicht grundsätzlich zum Vorgehen der Krankenhäuser positionieren, dazu seien die Situationen in den einzelnen Kliniken zu unterschiedlich. Sprecherin Kathrin Stephan erklärt: „Wir befinden uns durch das Coronavirus in einer unvergleichlichen Ausnahmesituation. Für die klinische Versorgung ist es immens wichtig, dass das Fachpersonal gesund bleibt und das Infektionsrisiko so gering wie möglich gehalten wird.“

Mehr zum Thema Das große Coronavirus-FAQ 66 wichtige Fragen und Antworten

Dies gelte auch für das Personal in der Geburtshilfe. „Das kann bedeuten, dass einige Kliniken sich dazu entschließen, die Begleitung bei Geburten auf eine Person zu beschränken oder keine Begleitung bei Geburten zuzulassen. Diese Entscheidung trifft die Klinik auf Basis der jeweiligen Risikoeinschätzung und unter Abwägung der individuellen Situation. Wahrscheinlich ist, dass viele Kliniken die Begleitung der Gebärenden auf eine Person beschränken und die Besuchszeiten weitgehend eingeschränkt beziehungsweise untersagt werden.“