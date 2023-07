„Das Konzept der Grünen ist gescheitert“ SPD-Chef Saleh fordert Berliner Mobilitätsgipfel

Herr Saleh, die Stadt ist in Aufruhr, selbst in Paris oder Amsterdam wird nach Berlin geschaut, weil der Bau von Radwegen gestoppt wurde. Haben Sie diese neue Koalition schon bereut?

Nein, bisher nicht. Wichtig ist, dass wir in der Gesellschaft eine breite Diskussion um die Mobilitätswende führen, ohne dass im Vorfeld Fakten geschaffen werden. Die polarisierte Debatte, die von der CDU sehr ungeschickt und ohne Not entfacht wurde, hilft dabei recht wenig – ebenso wenig wie die künstliche Empörung der Grünen. Es ist klar, dass es am Ende auch um eine Neuverteilung des öffentlichen Raums gehen muss. Und wir müssen Verkehrssicherheit als den höchsten gemeinsamen Wert definieren. Ich möchte, dass wir in Berlin die Anzahl der Verkehrstoten auf Null reduzieren.