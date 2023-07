Der nächste Erfolg für die Radikalen Wer ist Hannes Loth, der erste AfD-Bürgermeister?

Was ihn von seinem Konkurrenten unterscheide? Inhaltlich gebe es da gar nicht so viel, sagt Hannes Loth.

Der 42-Jährige steht, leicht verschwitzt, am Samstag auf dem Marktplatz in Raguhn in Sachsen-Anhalt und lässt sich von einem Youtuber befragen. Loth meint, man solle ihn wegen seiner eben kommunalpolitischen Erfahrung wählen. Durch sein Landtagsmandat habe er außerdem Kontakte in die „höhere Politik“, zu Landesministern. „Kurze Wege“, wirbt Loth.

Einen Tag später wird er zum ersten hauptamtlichen, von der AfD aufgestellten Bürgermeister in Deutschland gewählt. In der Stichwahl setzt er sich vor Ort knapp gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch. Loth leitet nun künftig die Geschicke der 8800-Einwohner-Stadt Raguhn-Jeßnitz.

Für die radikal rechte Partei ist nach der Landratswahl in Sonneberg der nächste kommunalpolitische Erfolg innerhalb kürzester Zeit. Er facht die Debatte um den Höhenflug der AfD weiter an. Manche meinen, es gerate etwas ins Rutschen in Deutschland.

Doch wer ist Loth, der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister? Anders als Robert Sesselmann im Landratswahlkampf im thüringischen Sonneberg versuchte Loth offenbar nicht, die Bürgermeisterwahl zu einer Abstimmung über die Ampel-Politik im Bund zu machen. Loth betonte am Wahlabend, es gehe um die Stärkung der Feuerwehr, um Kitas und mehr Bürgerbeteiligung.

Loth, der 2013 in die AfD eintrat, sitzt seit 2016 im Landtag in Sachsen-Anhalt. Er ist Agraringenieur, arbeitete mehrere Jahre als Betriebsleiter in einem Agrarunternehmen. Im Landtag in Sachsen-Anhalt ist er als Landwirtschaftspolitiker bekannt. Er setzte sich gegen Flächenversiegelung ein, für den Schutz von Alleen und Mooren, für den Abschuss von Wölfen.

Loth sitzt außerdem seit 2016 im Stadtrat. Auf seiner Website führt er auf, was er als seine kommunalpolitischen Erfolge versteht. Vor Ort kennt man ihn.

Loth zählt nicht zu den großen Scharfmachern seiner Partei. Das heißt aber nicht, dass er sich von den radikal rechten Positionen distanziert. Öffentlich jedenfalls begehrt er nicht auf gegen Höcke-Verbündete wie den AfD-Landeschef Martin Reichardt. Der kam kurz vor der Wahl am Sonntag noch zu einer Kundgebung nach Raguhn.

Loth verdiente Geld mit einem Corona-Testzentrum

In Sachsen-Anhalt kennen die AfD-Anhänger Loth auch von Demos. Er sprach auf Kundgebungen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, später gegen die Corona-Maßnahmen. Gleichzeitig verdiente er Geld mit einem Coronatestzentrum. Auf der Website des Landtages in Sachsen-Anhalt ist dafür die Stufe 5 angegeben – monatliche Einkünfte von mehr als 10.000 Euro.

Janine Patz ist Wissenschaftlerin am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena und dem bundesweiten Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Sie sagt, die Wahl Loths sei auf eine langjährige Entwicklung zurückzuführen. Einerseits gebe es vielerorts im Land ein demokratieskeptisches bis offen demokratiefeindliches Einstellungspotenzial. Andererseits blicke Loth auf 10 Jahre Parteiaktivität vor Ort zurück. „Er ist in der Region ebenso politisch tief verwurzelt wie offensichtlich auch anerkannt.“

Normalisierung der AfD

Loth hatte im Frühjahr 2015 schon einmal bei einer Kommunalwahl kandidiert: Er wollte Oberbürgermeister werden im etwa 20 Autominuten entfernten Köthen. Damals erhielt er nur 2,1 Prozent – 168 Stimmen. Seitdem ist viel passiert.

Patz glaubt, dass Loths Erfolg bereits Ergebnis einer Normalisierung der AfD sei. „So unbequem es klingen mag, aber die Partei wird wegen und nicht trotz ihrer demokratiefeindlichen, menschenverachtenden Positionen und radikalen Politikstile gewählt“, sagt die Wissenschaftlerin.

Der CDU-Politiker Olaf Feuerborn ist direkt gewählter Abgeordneter im Landtag für den Wahlkreis Köthen, in dem Raguhn-Jeßnitz liegt. Er hält auch Protest für ausschlaggebend für die Wahl von Loth. Man müsse diese als „Warnsignal“ sehen, sagt Feuerborn. Die Menschen seien mit der großen Politik nicht einverstanden. Es müssten Antworten her von den Parteien.

„Wir als CDU müssen uns im Bund noch klarer gegen das Heizungsgesetz positionieren. Dieses Gesetz war der Tropfen, der für viele vor Ort das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, meint Feuerborn. Auch beim Thema Zuwanderung müsse die CDU im Bund noch klarer werden, findet er.

Man werde jetzt sehen müssen, wie Loth sein Amt ausfülle, sagt Feuerborn. Raguhn-Jeßnitz habe viele mittelständische Unternehmen, aber wenig Industrie. „Jetzt gilt es, industrielle Gebiete zu erschließen, um die Einkommenssituation für die Kommune zu verbessern. Dazu gehört zum Beispiel der Anschluss an zwei wichtige Bundesstraßen.“ Die Aufgaben seien groß.

Für die radikal rechte AfD ist die Wahl Loths jetzt Chance und Risiko zugleich.