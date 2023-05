Digitale Trinkhilfe Mit dieser App findet jeder die passende Kneipe in Berlin 

Schon mal an einem Montagabend in Kreuzberg oder Neukölln auf der Suche nach einer offenen Kneipe gewesen? Eine, in der man vielleicht auch noch Kicker spielen kann – und mit Karte zahlen? Gar nicht so einfach, obwohl es laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg etwa 1400 Kneipen in der Hauptstadt gibt. Doch jetzt gibt es Hilfe bei der Suche: Zwei Berliner haben eine kostenlose App entwickelt, mit der sich ganz leicht die passende Kneipe um die Ecke finden lässt.