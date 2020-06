An der Christoph-Földerich-Grundschule in Berlin-Spandau hat es fünf Corona-Infektionsfälle unter Schülern gegeben. Das bestätigte die Senatsverwaltung für Bildung am Dienstag. Die Kinder besuchten demnach unterschiedliche Lerngruppen. Laut "Berliner Zeitung" wurden infolgedessen 50 Kinder und neun Lehrer in Quarantäne geschickt. Nach Auskunft der Verwaltung soll die Grundschule aber nicht komplett geschlossen werden.

Die betroffenen Schüler stammen aus rumänischen Familien, heißt es aus dem Spandauer Gesundheitsamt. Drei der infizierten Schüler gehören zur selben Familie, zwei weitere zu anderen Familien. Die letzteren beiden Fälle seien am vorletzten Wochenende gemeldet worden, die anderen drei am vergangenen Wochenende.

Aus Berliner Bildungskreisen heißt es, die Fälle könnten im Zusammenhang mit einer religiösen Veranstaltung stehen, die von den Familien besucht wurde.

Der Ausbruch in Spandau sei nicht an der Schule erfolgt, sondern in den Familien, heißt es auch aus dem Bezirk. Familien und enge Kontaktpersonen seien getestet worden, ebenso Schüler und Lehrer.

Auch in Neukölln soll es Infektionsverdacht bei zwei Schülern geben, die die Hans-Fallada-Grundschule und die Röntgen-Oberschule besuchen. Dort seien mehrere Kinder bereits in Quarantäne, die Testergebnisse der Verdachtsfälle stünden noch aus, meldet die "Berliner Zeitung". Auch hier besteht nach Tagesspiegel-Informationen womöglich ein Zusammenhang zwischen Infektionsgeschehen und der erwähnten Veranstaltung.

Mögliche Verbindungen zu Familien in weiteren Bezirken

In Reinickendorf gibt es einen ähnlichen Verdacht, der auf eine Verbindung hindeutet. "Bei uns leben auch zwei Familien, aus deren Reihen Menschen stammen, die in dieses Ausbruchsgeschehen involviert sind", sagte Amtsarzt Patrick Larscheid. Es gehe um einen Ausbruch, der sich über Familien in mehreren Bezirken erstrecke. Nach Tagesspiegel-Informationen gibt es auch mögliche Verbindungen nach Tempelhof-Schöneberg. Die Details würden momentan noch untersucht.