Fahrplanwechsel in Berlin und Brandenburg Der Flughafen BER ist ab Sonntag besser per Bahn angebunden

Mit dem Fahrplanwechsel an diesem Sonntag, 11. Dezember, wird der Hauptstadtflughafen BER besser per Bahn erreichbar sein. Das teilten die Flughafengesellschaft und die Berliner Verkehrsinformationszentrale mit.

Verbesserungen gibt es etwa beim RE8. Ab Sonntag fährt dieser zwischen Berlin-Charlottenburg und Terminal 1-2 in der Zeit zwischen 0 und 3 Uhr stündlich. Er hält unter anderem am Berliner Hauptbahnhof, Alexanderplatz und Ostkreuz. Zu diesen Uhrzeiten gab es bislang keine Bahnverbindung zum BER.

Die Regionalbahnanbindung im Überblick FEX: Berlin Hbf – Gesundbrunnen – Ostkreuz – BER T1-2, weiter als RB24: Blankenfelde – Dahlewitz – Rangsdorf – Dabendorf – Zossen – Wünsdorf-Waldstadt, weiter als RB32: Birkengrund – Ludwigsfelde, 60 Min. (30 Min-Takt HBF – BER)

Zudem gibt es zwei neue Direktverbindungen zum Flughafen. So verkehrt der RE8 der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) nach geänderter Linienführung ab Sonntag zwischen Terminal 1-2 und Wismar über Wittenberge und Schwerin. Der RB32 verbindet ab dem 11. Dezember den BER zu den Hauptverkehrszeiten stündlich mit Ludwigsfelde. Die Stadt ist vom Flughafen aus in knapp 15 Minuten zu erreichen.

Darüber hinaus gibt es laut Mitteilung auf mehreren Strecken eine dichtere Taktung und es werden längere und modernere Züge eingesetzt.

Obwohl das Terminal 5 des BER nicht wieder in Betrieb geht, wird der jetzige Bahnhof „Flughafen BER – Terminal 5 (Schönefeld)“ wieder in das Regionalbahnnetz aufgenommen. Ab Sonntag nehmen der RB24 und der RB32 über Berlin-Lichtenberg den Betrieb zum Terminal 5 auf. Vom Bahnhof ist das Terminal 1-2 via S-Bahn oder Bus in zehn Minuten zu erreichen. (Tsp)

