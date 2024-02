„Genozid“ in Gaza? Wegner beklagt „untragbare Relativierung“ bei Berlinale-Preisverleihung

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat Äußerungen bei der Berlinale-Preisverleihung zum Krieg in Gaza als „untragbare Relativierung“ verurteilt. „In Berlin hat Antisemitismus keinen Platz, und das gilt auch für die Kunstszene“, schrieb Wegner am Sonntag beim Kurznachrichtendienst X.

Von der neuen Festivalleitung forderte er Konsequenzen. „Berlin hat eine klare Haltung, wenn es um die Verteidigung der Freiheit geht. Das bedeutet auch, dass Berlin fest auf der Seite Israels steht“, sagte er am Sonntag dem Tagesspiegel. Daran gebe es keinen Zweifel.

„Die volle Verantwortung für das tiefe Leid in Israel und dem Gazastreifen liegt bei der Hamas. Sie hat es in der Hand, dieses Leid zu beenden, indem sie alle Geiseln freilässt und die Waffen niederlegt“, sagte er weiter. Es gebe hier „keinen Raum“ für Relativierungen. „Ich erwarte hier Maßnahmen der neuen Berlinale-Festivalleitung“, stellte Wegner klar, der am Samstagabend bei der Preisverleihung auch anwesend war.

Teils heftige Kritik am Vorgehen Israels

Bei der Berlinale-Gala war mehrfach der Krieg in Gaza Thema gewesen. Auf der Bühne wurde Israel teils heftig für sein Vorgehen in den palästinensischen Gebieten kritisiert. Der Filmemacher Ben Russell sprach von einem „Genozid“. Das Massaker der Hamas wurde von keinem Preisträger oder Juror an diesem Abend erwähnt.

Festivalleiterin Mariette Rissenbeek hingegen appellierte an die Hamas, die Geiseln freizulassen, und an Israels Regierung, das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza zu lindern und einen baldigen Frieden zu ermöglichen.

Berlins CDU-Generalsekretärin: Antisemitismusklausel „wird kommen“

Die zuvor geäußerte heftige Kritik an Israel und der Vorwurf des Genozids lösten im Nachgang des Abends auch bei der Berliner CDU-Generalsekretärin und dem Berliner CDU-Fraktionschef Entsetzen aus. „Erschreckende Statements, verstörender Applaus“, schrieb Generalsekretärin Ottilie Klein auf der Plattform „X“. Israelhass und Antisemitismus dürften keine Bühne geboten werden. „Und mit deutschen Steuergeldern schon gar nicht“, fügte sie an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Sie kündigte zudem an, dass die zunächst zurückgenommene Antisemitismusklausel für Kulturförderung in veränderter Form kommen werde. Die Klausel werde derzeit überarbeitet, „weil wir davon überzeugt sind, dass sie richtig ist“, schrieb Klein. „Sie wird kommen.“

CDU-Fraktionschef Dirk Stettner zeigte sich ebenfalls bestürzt über die Äußerungen: „Diese Relativierung, hier noch schlimmer, dieser Israelhass, diese bewusste oder unbewusste, weil saturierte, unwissende antisemitische Haltung werde ich nie tolerieren“, schrieb er ebenfalls auf „X“.

Kulturexpertin der Berliner Grünen erinnert an Festivaleröffnung

Anders äußerte sich die medienpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Die diesjährige Berlinale sei wie kaum eine vorher durch globale politische Ereignisse und Krisen geprägt gewesen, sagte Gollaleh Ahmadi. „Bei der Eröffnungszeremonie des Festivals standen Forderungen nach der Freilassung der Geiseln im Mittelpunkt“, sagte sie. Ebenso hätten Preisträger und Jurymitglieder ihre Plattform genutzt, um auf die Tragödie ziviler Opfer in Gaza und Rafah aufmerksam zu machen.

Dankbar sei sie insbesondere der Geschäftsführerin der Berlinale, Mariette Rissenbeek, dass sie „ganz klare Worte“ gefunden habe, um das Recht Israels auf Selbstverteidigung zu betonen und zugleich auf die humanitäre Katastrophe in Gaza und Rafah aufmerksam zu machen.

„Die Berlinale 2024 setzt eine prägende Botschaft: Die Achtung des Völkerrechts muss als grundlegende Voraussetzung für jegliche Kriegsführung anerkannt werden“, sagte Ahmadi.