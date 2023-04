Gesundheitsämter, Klinikreform, Pflegenot Vor diesen Problemen steht Berlins neue Gesundheitssenatorin

Wenn Ina Czyborra nächste Woche ihr Büro in der Gesundheitsverwaltung bezieht, weiß die SPD-Politikerin, was auf sie zukommt. Da wären die Personalnot in den Gesundheitsämtern, die vom Bund geplante Krankenhausreform und die ewige Debatte um Pflegekräfte – deren Fehlen im Herbst wieder zu Chaos in Kinderkliniken und Rettungsstellen führen könnte.