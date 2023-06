Gewitter mit Starkregen in Berlin Feuerwehr ruft Ausnahmezustand aus – Straßen und Autobahnen überschwemmt, Ausfälle bei der S-Bahn

Das schwere Gewitter über Berlin hat am Montag für viele Einsätze bei der Feuerwehr gesorgt. Zu rund 160 wetterbedingten Einsätzen (Stand 17.17 Uhr) rückten die Retter aus, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Demnach gab es im ganzen Stadtgebiet verteilt vollgelaufene Keller, zum Teil überschwemmte Straßen, umgekippte Bäume und heruntergefallene Äste.

Zuvor hatte die Berliner Feuerwehr den Ausnahmezustand ausgerufen. Zusätzliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr seien im Einsatz, hieß es auf Twitter. Zahlreiche Straßen wurden überschwemmt. Betroffen war unter anderem Schöneberg und Charlottenburg, wie auf Twitter zu sehen war.

Auch auf der Berliner Stadtautobahn gibt es Probleme. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, musste die A100 Richtung Wedding in Höhe Kaiserdamm gesperrt werden. Auch der Hermsdorfer Damm Richtung Tegel ist zwischen Amselgrund und Dohnensteig gesperrt. Dort liegen Gegenstände auf der Fahrbahn.

In Richtung Neukölln ist zudem ein Baum umgestürzt. „Zwischen #Hohenzollerndamm und Detmolder Straße ist die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt“, teilte die VIZ mit. Es gebe dort einen Stau von etwa 40 Minuten. In Höhe Hohenzollerndamm steht Wasser auf der Fahrbahn. Auch in Richtung Wedding gab es zwischenzeitlich Verkehrseinschränkungen. Im Tunnel Innsbrucker Platz war der linke Fahrstreifen wegen zu viel Wasser nicht befahrbar.

Es kommt in ganz Berlin zu mehreren langen Staus. Auf der Umfahrung stadtauswärts über die Havelchaussee staut sich derzeit der Verkehr, es kommt zu Verzögerungen von bis zu 50 Minuten, twitterte die VIZ.

Auf der Stadtautobahn A100 in Richtung Wedding sorgt ein Stau ab dem Innsbrucker Platz momentan für bis zu 70 Minuten Verzögerung.

A115 zwischen Hüttenweg und Spanische Allee gesperrt

Auch die A115 musste wegen der Überschwemmung in Richtung Dreieck Nuthetal zwischen Hüttenweg und Spanische Allee am Montagabend kurzzeitig gesperrt werden. Gesperrt werden musste auch die Pablo-Picasso-Straße in Neu-Hohenschönhausen in Richtung Malchow zwischen der Seehausener und der Warnitzer Straße.

Die S-Bahn Berlin twitterte, wegen des Unwetters komme es „auf allen Linien des gesamten S-Bahnnetzes zu Ausfällen und Verspätungen“.

Das Unwetter überschwemmte unter anderem die Freybrücke im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt. Die Verkehrsinformationszeile (VIZ) teilte auf Twitter gegen 16.45 Uhr mit, die Brücke sei nun in beiden Richtungen gesperrt. Gegen 18 Uhr hieß es, dass sich auf der Umfahrung stadtauswärts über die Havelchaussee der Verkehr staue, es komme zu Verzögerungen von bis zu 50 Minuten, twitterte die VIZ.

Unwetter: Herthas Trainingsstart nach Gewitter abgesagt

Der Trainingsstart von Hertha BSC zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga ist wegen des Starkregens und Gewitters auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Mehrere hundert Zuschauer wollten den Bundesliga-Absteiger beim Start in die neue Spielzeit am Montag begleiten, mussten dann aber schnell flüchten, da sich enorme Wassermassen ergossen. Eine knappe Stunde nach dem geplanten Start sagte Dardai das Training dann ganz ab.

Auch im Nordosten Brandenburgs ist die Feuerwehr am Montagnachmittag zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und im Havelland habe es in der Summe etwa 40 sturmbedingte Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr kurz nach 17 Uhr. Glücklicherweise sei bislang niemand verletzt worden. Laut Feuerwehr waren unter anderem Äste und Bäume auf Straßen und Häuser gefallen. In anderen Landesteilen blieb es laut Feuerwehr zunächst verhältnismäßig ruhig.

Auf Gewitter mit Hagel und Starkregen müssen sich viele Menschen in Berlin und Brandenburg in dieser Woche einstellen. Die Gewitter werden eine starke Abkühlung mit sich bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Auch schwere Sturmböen seien nicht auszuschließen.

Am Montag werden bis in die Abendstunden Gewitter mit Starkregen und Hagel erwartet. Vereinzelte schwere Sturmböen bis zu 100 km/h und unwetterartige Entwicklungen schließt der DWD dabei nicht aus. Nachts bleibt es großteils trocken. Bis auf 11 Grad kühlt es dann ab.

Am Dienstag ist mit bis zu 22 Grad, ab Mittag erneut mit Gewittern und Schauern zu rechnen. Lokal sind dabei wieder stürmische Böen, Hagel und Starkregen möglich. Bei um die 12 Grad sind nach DWD-Angaben in der Nacht auf Mittwoch weiter örtlich Schauer zu erwarten.

Auch am Mittwoch kann es – bei bis zu 24 Grad und starker Bewölkung – vereinzelt noch nass werden. Nachts bleibt es bei Tiefsttemperaturen um die 11 Grad dann trocken.

Bis zu 27 Grad sind am Donnerstag in Berlin und Brandenburg zu erwarten, dabei bleibt es überwiegend trocken. Ein geringes Schauerpotenzial bei um die 13 Grad besteht in der Nacht zum Freitag. (mit dpa)