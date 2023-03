König Charles III. in Berlin So sehen Sie den Staatsbesuch am Donnerstag im TV und Livestream

Der Staatsbesuch von König Charles III. in Deutschland ist für die Fernsehsender ein großes Thema. Wer was wann ausstrahlt, erfahren Sie hier.

König Charles in Deutschland: Der Zeitplan für die Livestreams

Der britische König Charles III. und Camilla bei der Begrüßungszeremonie mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau am Brandenburger Tor in Berlin. © AFP/RONNY HARTMANN

Das Erste

Das Erste überträgt am Mittwoch in der Sondersendung „Royaler Staatsbesuch: König Charles in Berlin“ den ersten Teil des Staatsbesuchs unter anderem mit Eindrücken von den militärischen Ehren am Brandenburger Tor und vom Empfang im Schloss Bellevue. Die Sendung startet nach der 14-Uhr-„Tagesschau“ und läuft bis 16.30 Uhr. Tina Hassel moderiert. Mit ihr ordnen die Leiterin des ARD-Studios London, Annette Dittert, und Adelsexpertin Leontine von Schmettow den royalen Besuch für das Publikum ein.

Hier geht’s zum Livestream von Das Erste.

ZDF

Das Zweite zeigt am Donnerstag von 10.30 Uhr bis 12.35 Uhr ein „ZDF spezial: König Charles III. in Deutschland“. Am zweiten Tag seines Deutschland-Besuches hält König Charles III. im Bundestag eine Rede. Vorher wird er von Kanzler Scholz begrüßt und er besucht den Wochenmarkt am Berliner Wittenbergplatz. Beim „ZDF spezial“ moderiert von Christina von Ungern-Sternberg. Gast am Set werden unter anderen die Leiterin des Londoner ZDF-Studios, Hilke Petersen, Royal-Expertin Julia Melchior und ZDF-Hauptstadtstudioleiter Theo Koll sein.

Hier geht’s zum Livestream vom ZDF.

Phoenix

Am Mittwoch beginnt phoenix ab 14.05 Uhr in einer Sondersendung mit der Live-Berichterstattung von der Ankunft des Paars auf dem Berliner Flughafen BER. Gegen 15 Uhr zeigt Phoenix das militärische Zeremoniell am Brandenburger Tor live. Ab 16 Uhr wird die Rede des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue im Rahmen des Staatsempfangs erwartet, die Phoenix ebenfalls live zeigt. Die Hauptstadtreporter Erhard Scherfer und Gerd-Joachim von Fallois werden das Königspaar in Berlin begleiten und live von den verschiedenen Stationen berichten.

Am Donnerstag ist Phoenix live dabei, wenn König Charles III. um 12 Uhr im deutschen Parlament spricht. In „Phoenix – der Tag“ (17.30 Uhr) zeigt Phoenix eine Zusammenfassung des weiteren royalen Besuchsprogramms in Berlin und Brandenburg.

Am Freitag berichtet Phoenix in seinen aktuellen Phoenix-vor-Ort-Strecken vom weiteren Verlauf des royalen Staatsbesuchs in Hamburg. Reporterin Katharina Kühn meldet sich dazu live aus der Hansestadt mit Eindrücken des Tages. Eine Zusammenfassung des dritten und letzten Besuchstages in Deutschland sendet Phoenix am Freitag um 17.30 Uhr in „Phoenix - der Tag“.

Hier geht’s zum Livestream von Phoenix.

Großbritanniens König Charles III. und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßen die Menge am Brandenburger Tor in Berlin. © AFP/ADRIAN DENNIS

RBB

Das Regionalfernsehen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) zeigt am Donnerstagabend um 20.15 Uhr die 15-minütige Sondersendung „RBB24 spezial – Der Staatsbesuch“.

Hier geht’s zum Livestream vom Rbb.

Welt TV

Der Nachrichtensender berichtet von Mittwoch bis Freitag in seinen Live-Sendungen. Die Welt-TV-Reporterinnen Alina Quast und Laura Kipfelsberger begleiten die Reise des Königspaars, außerdem geben die Welt-Reporterin Christina Lewinsky und Reporter Achim Unser eine Einschätzung zur politischen Bedeutung des royalen Besuchs. Am Mittwoch und Freitag wird darüber hinaus Adelsexpertin Gloria Fürstin von Thurn und Taxis das Geschehen kommentieren. An allen drei Tagen ist Großbritannien-Kenner Arndt Striegler zu Gast im Studio.

Hier geht’s zum Livestream von Welt TV.

NDR

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) konzentriert sich auf die Besuchsetappe in Hamburg am Freitag, wo Charles unter anderem das Rathaus und den Hafen besucht. Die ARD-Königsexpertin Leontine von Schmettow und Moderatorin Julia Niharika Sen berichten im NDR-Regionalfernsehen ab 12.25 Uhr mit Reporterinnen und Reportern live über den royalen Besuch in der Hansestadt.

Die 18-Uhr-Ausgabe des „Hamburg Journals“ im NDR Fernsehen zeichnet dann am Abend monothematisch den Besuch des Königspaares nach, in der Ausgabe um 19.30 Uhr gibt es die Bilder des Tages zu sehen. Um 20.15 Uhr folgt ein 15-minütiges „NDR Info extra: Königlicher Besuch – Charles und Camilla in Hamburg“.

Hier geht’s zum Livestream vom NDR.

RTL

Anlässlich des Staatsbesuchs von König Charles ändert RTL am Mittwoch kurzfristig das Programm für eine verlängerte Ausgabe des RTL-Mittagsjournals „Punkt 12“. Neben Gesprächen mit Adelsexperten liefert Moderatorin Katja Burkard im „Punkt 12 Spezial – König Charles in Deutschland“ ab 15 Uhr sowie am Donnerstag ab 11 Uhr Neuigkeiten und Hintergründe zu der Reise des Monarchen.

Hier geht’s zum Livestream vom RTL.

ntv

Der Newssender berichtet in seinem fortlaufenden Programm über die Stationen des Staatsbesuchs des britischen Monarchen.

Hier geht’s zum Livestream von ntv.

ProSieben / Sat1

Die Sender ProSieben und Sat.1 greifen das Thema in ihren Magazinen und Nachrichtensendungen auf.

Hier geht’s zu den Livestreams von ProSieben und von Sat1.

Es ist die erste Auslandsreise des neuen britischen Königs. Charles gilt zwar als sehr guter Kenner Deutschlands, wo er bereits rund 40 Mal war. Erstmals kommt er jedoch in seiner neuen Rolle als König – und das noch vor seiner Krönung am 6. Mai. (dpa)

