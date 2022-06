Klimaschützer haben am Montagvormittag erneut Autobahnausfahrten in Berlin blockiert. Betroffen sind unter anderem die Stadtautobahn A100 Richtung Wedding am Spandauer Damm und Richtung Süd am Kaiserdamm Süd sowie die A111 stadteinwärts am Saatwinkler Damm, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilte.

Insgesamt sollen sich etwa 80 Menschen auf die Straßen gesetzt haben. Es kam zu Staus. Die Polizei war im Einsatz und löste die meisten Blockaden zügig auf. Ob und wie viele Menschen festgenommen wurden, stand zunächst noch nicht fest.



Nach Angaben der Polizei betrafen die Aktionen neun Ausfahrten oder nahegelegene Kreuzungen. Jeweils habe sich eine einstellige Zahl von Demonstranten beteiligt.

Betroffen waren laut Polizei seit etwa 8.30 Uhr Autobahnausfahrten in vielen Stadtteilen im Norden, Westen und Süden Berlins wie Tegeler Weg, Sachsendamm, Beusselstraße, Siemensdamm, Saatwinkler Damm, Spandauer Damm, Messe Nord und Süd, Konstanzer Straße, Seestraße, Wexstraße und Oberlandstraße.

Die Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation“ veröffentlichten bei Twitter Fotos, die zeigen, wie Blockierer mit Transparenten im Regen auf der Straße sitzen.

In einer Mitteilung schrieb die Gruppe, dass 60 Aktivistinnen und Aktivisten am Montagvormittag die A100 an elf Stellen blockierten. Mit dem friedlichen Protest forderten sie Bundeskanzler Olaf Scholz dazu auf, auf neue Ölbohrungen in der Nordsee zu verzichten. „Öl sparen statt bohren“ sei beispielsweise durch einen dauerhaft kostenlosen öffentlichen Nahverkehr und ein Tempolimit zu erreichen, hieß es.

Die Aktivisten hatten zuvor bereits Blockaden angekündigt. An den Aktionen sollen sich nun „weitaus mehr Menschen als zuvor“ beteiligen und die Autobahnen „zum Ort des friedlichen Widerstands machen“, hieß es.

Sie seien fest entschlossen, „für das Leben unserer Kinder auch ins Gefängnis zu gehen“, wird die 45-jährige Aktivistin Sonja Manderbach am Montag in einer Mitteilung zitiert. Wenn Klima und Gesellschaft zusammenbrächen, erwarte Kinder unvorstellbares Leid und Tod.

„Wir haben noch 3 Jahre, um den Zusammenbruch unseres Klimas abzuwenden“, sagte Mitinitiator Henning Jeschke. Der 22-Jährige hatte sich bereits im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge an einem Hungerstreik für den Klimaschutz beteiligt, der 27 Tage lang gedauert hatte.

In einem offenen Brief an die Bundesregierung hatte „Letzte Generation“ gefordert, sofort mehr gegen den Klimawandel zu tun. Um das durchzusetzen, brauche es eine öffentliche Störung durch die Unterbrechung des Alltags.

Im Januar und Februar hatte die Initiative in Berlin laut Polizei 45 Mal Autobahnabfahrten mit sitzenden und angeklebten Demonstranten blockiert. Danach folgten Blockaden an Flughäfen und am Hamburger Hafen.

Im März wurden die Aktionen unterbrochen, später wieder aufgenommen. Das führte in Berlin zu mehr als 270 Strafanzeigen und rund 120 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Inzwischen gibt es bei der Polizei eine mittlere dreistellige Zahl an Ermittlungsverfahren, meist wegen Nötigung und Widerstands gegen Polizisten.

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, Björn Jotzo, kritisierte, die Blockierer brächen „vorsätzlich das Versammlungsrecht, um die Stadt zu chaotisieren“. Der Senat werde seiner Verantwortung, die Gesetze konsequent durchzusetzen, nicht gerecht. „Jetzt rächt es sich, dass die Justiz bisher nicht in der Lage war, auch nur ein einziges Verfahren zum Abschluss zu bringen“, beklagte Jotzo. (mit dpa)