Rund um den Tag der Deutschen Einheit sind in Berlin zahlreiche Demonstrationen angekündigt. Am 2. Oktober rufen unter anderem Kritiker der Corona-Politik, Verschwörungsideologen und Rechtsextreme ab 15 Uhr zu einer Kundgebung am Platz der Republik vor dem Brandenburger Tor auf.

Anmelder ist die selbsterklärte „Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand“, auch Mitglieder der „Querdenken“-Bewegung rund um Michael Ballweg sind angekündigt. Angemeldet sind bei der Polizei 200 Personen. Die Teilnehmer wollen nach der Kundgebung bis rund 22 Uhr zum Rosa-Luxemburg-Platz ziehen.

Die linke Szene ruft unter anderem unter dem Motto „Reclaim Rosa-Luxemburg-Platz“ zu Gegenprotesten auf.

Ebenfalls am 2. Oktober wollen Linksautonome ab 18 Uhr ab dem S-Bahnhof Frankfurter Allee in Friedrichshain unter dem Motto „Deutschland ist Brandstifter“ gegen die Feierlichkeiten anlässlich des Tages der Deutschen Einheit demonstrieren.

Am 3. Oktober selbst haben Rechtsextreme des sogenannten „III. Weges“ einen Aufmarsch mit rund 100 Teilnehmern angemeldet, der Protestzug soll von 14 bis 20 Uhr dauern. Start ist am S-Bahnhof Wartenberg in Hohenschönhausen.

Dem Aufmarsch stellt sich breiter Protest entgegen: In Hohenschönhausen, aber auch in angrenzenden Ortsteilen Lichtenbergs, in Köpenick, Pankow und Friedrichshain sind über 30 kleinere und größere Demonstrationen gegen Rassismus, Neonazis und speziell den „III. Weg“ angemeldet. Auch in Spandau soll gegen Neonazis demonstriert werden.

Parallel wollen auch am 3. Oktober verschiedene Gruppen vorwiegend in Mitte gegen die Corona-Regeln demonstrieren, einige rufen gar zu einer Art zweiten „Sturm auf den Reichstag“ auf. Am 3. Oktober ab 21 Uhr wollen Linke und Linksautonome in Friedrichshain „Chaos stiften“: Rund um den Samariterplatz und die Rigaerstraße soll gegen die für den 9. Oktober geplante Räumung des besetzten Hauses „Liebig 34“ protestiert werden.