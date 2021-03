Linke Szene bereitet sich auf Räumungsdemo am Abend vor An der Reichenberger Straße ist mittlerweile wieder Ruhe eingekehrt. Die Räumung verlief für die Polizei überwiegend unkompliziert. Innerhalb weniger Minuten gelangten Einsatzkräfte und Gerichtsvollzieherin über einen Hintereingang in das Gebäude, begleitet von Sprechchören und Krach von zwei Kundgebungen und aus den umliegenden Häusern. Um 8.13 Uhr öffneten Polizist:innen die Schiebetüren der Kneipe von innen und führten zwei Menschen heraus, die sich in der Kneipe aufgehalten hatten. Die Proteste rund um die Sperrzone hielten noch etwa drei weitere Stunden an, offenbar gab es auch mehrere Festnahmen. An die Fenster der geräumten Kneipe haben Handwerker mittlerweile Holzplatten geschraubt.

Heute Abend will die autonome Szene ab 19 Uhr bei einer „Tag X“-Demo gegen die Räumung protestieren und laut Aufruf „Chaos stiften“. Die Demo soll um 19 Uhr am Mauerpark an der Eberswalder Straße starten und im Zickzack durch Prenzlauer Berg zum Alexanderplatz führen. Dabei führt die Route auch am angeblichen Wohnort des Eigentümers des Hauses in der Reichenberger Straße 58, Goran Nenadic, vorbei.