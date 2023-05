Polizeieinsatz in Neukölln Zwei Kinder an Berliner Schule von Mann schwer mit Messer verletzt

An einer Schule in Neukölln sind am Mittwoch zwei Kinder schwer verletzt worden. Wie die Polizei dem Tagesspiegel bestätigte, hat es am Nachmittag gegen 15 Uhr auf dem Gelände der Evangelischen Schule in der Mainzer Straße in Neukölln einen entsprechenden Vorfall gegeben.

Ein 39-jähriger Mann soll die beiden Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren mit einem Messer angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mädchen lebensgefährlich, das andere schwer verletzt. Beide befinden sich im Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter wurde laut Polizei an der Schule festgenommen. Weitere Angaben zu ihm machte die Behörde zunächst nicht.

Was genau vorgefallen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, ebenso wie das mögliche Motiv. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Polizeisprecherin. Ob Täter und Opfer in einer Beziehung zueinander standen, ist unklar.

Evangelische Schule Berlin-Neukölln geräumt, Tatort abgesperrt

Die Schule wurde geräumt. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Eine Mordkommission das Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

Laut Polizei mussten mehrere Kinder die Tat mit ansehen. Drei Seelsorger seien vor Ort, um die Kinder und Lehrkräfte zu betreuen. Auch ein Kriseninterventionsteam und das Neuköllner Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ) unterstützen.

Eltern warteten teils zwei Stunden darauf, dass sie ihre Kinder abholen können. Ein Polizist rief Eltern nach Nachnamen auf, um ihnen ihre Kinder zu übergeben.

Polizisten stehen vor der Schule in Neukölln. © dpa/Michael Kappeler

Die Evangelische Schule Neukölln ist eine freie integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe. Sie befindet sich zwischen der Karl-Marx-Straße und der Flughafenstraße. Die Bildungseinrichtung ist mit mehr als 900 Schüler:innen eine der größten Schulen der evangelischen Schulstiftung Berlin-Brandenburg.

Neuköllns Bezirksbürgermeister: „unfassbare Tat“

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) sprach in einer ersten Reaktion von einem „schrecklichen Vorfall“, der ihn „tief betroffen macht“. Er lasse sich aktuell über die Hintergründe der „unfassbaren Tat“ informieren und wünsche der Familie schon jetzt viel Kraft.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) schrieb auf Twitter: „Ich wurde über den Messerangriff auf zwei Schulkinder in Neukölln informiert. Ich bin tief erschüttert. Der Täter wurde festgenommen. Ich vertraue jetzt auf Polizei und Justiz. Meine Gedanken sind bei den Kindern, ihren Familien und den Mitschülern.“

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wollte zunächst Informationen abwarten und äußerte sich vorerst nicht.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) ist vor Ort, um sich über die genauen Umstände zu informieren und jegliche Unterstützung anzubieten. „Mit Bestürzung habe ich vom Gewaltvorfall an der Neuköllner Schule erfahren. Meine Gedanken sind bei den verletzten Kindern und ihren Familien. Nun gilt es, den Vorfall genau aufzuklären und die polizeilichen Ermittlungen abzuwarten“, teilte Günther-Wünsch mit.