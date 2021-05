In der Nacht zu Montag ist in Berlin-Friedrichshain eine jüdische Gedenkstätte geschändet worden, sie wurde mit grüner Farbe überschüttet. Das sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss.

Nach den Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen zeigte sich Geisel entsetzt über israelfeindliche und antisemitische Parolen. „Antisemitismus hat auf unseren Straßen nichts zu suchen. Ich gehe davon aus, dass der Rechtsstaat jetzt auch Zähne zeigt“, sagte der Senator am Montag im RBB.

„Also wir können ja nicht nur darüber reden, sondern wir müssen jetzt auch deutlich machen, dass wir das ernst meinen“, erklärte der Innensenator weiter. „Wer hier auf Dauer leben möchte, der muss sich zu Freiheit und Demokratie bekennen und da gehört der Kampf gegen Antisemitismus ganz genauso dazu.“ Das müsse jetzt deutlich gezeigt werden. Es sei aber vor allem auch Überzeugungsarbeit. „Es muss sich auch in den Köpfen etwas verändern“, sagte der Senator.

Noch in dieser Woche will Geisel den „Runden Tisch“ gegen Antisemitismus einberufen. An dem Tisch, der 2019 zur Beratung über Sicherheits- und Präventionsfragen geschaffen wurde, sollen neben der Jüdischen Gemeinde und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft auch die Sicherheitsbehörden teilnehmen. Damit gelang es in der Vergangenheit immer wieder, Auftrittsverbote gegen Unterstützer von terroristischen Organisationen und Israelfeinden durchzusetzen.

Die vom Grundgesetz geschützte Meinungsfreiheit habe dort Grenzen, wo sie durch Gewalt und Hetze mit Füßen getreten und zu Straftaten aufgerufen werde, sagte Geisel. Antisemitische Hetze sei in Berlin „völlig inakzeptabel“.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Am Samstag war es bei einer Demonstration von rund 3500 Menschen in Berlin-Neukölln zu Ausschreitungen gekommen, nachdem die Polizei die Versammlung wegen Verstößen gegen die Corona-Hygieneregeln für aufgelöst erklärt hatte. Demonstranten warfen Steine und Flaschen auf die Polizei, die Beamten setzten Pfefferspray an.

Mehr zum Thema Pro-palästinensische Demo in Neukölln Gewalt bei Protestzug von 3500 Menschen in Berlin

Bei den Ausschreitungen sind 93 Polizisten verletzt worden. Insgesamt 59 Menschen sind laut Polizei unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Gefangenenbefreiung festgenommen worden.