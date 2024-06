Sicherheit für die Ukraine-Konferenz in Berlin Bahn stellte Betrieb auf Stadtbahn ein wegen Selenskyj-Besuch

Fahrgästen von BVG und S-Bahn stehen zwei schwierige Tage bevor, das stand fest. Doch es kam schlimmer als befürchtet. Wegen der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin, zu der unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Berlin ist, kam der Nahverkehr in der City weitgehend zum Stillstand.

Die S-Bahn musste den Betrieb auf Anweisung der Polizei zwischen Friedrichstraße und Tiergarten bis gegen 10.30 Uhr komplett einstellen. Betroffen waren die Züge der S3, S7 und der S75. Dies teilte die S-Bahn am Morgen via X mit. Auch die meisten Regionalzüge fielen aus, betroffen waren Odeg und DB. Am Bahnhof Zoo standen gegen 9 Uhr hunderte Reisende auf den Bahnsteigen und warteten auf Züge. Zum Teil werden die Linien über Gesundbrunnen und Lichtenberg umgeleitet, hieß es bei X. Doch am Bahnhof Zoo waren die Anzeigen nicht korrekt, Personal war nicht zu sehen.

Mangelhafte Information auch bei der BVG: Nur auf einem Bussteig informierten die Daisy-Anzeigen über „Kein Linienverkehr – Staatsbesuch“. Auf dem anderen Bussteig warteten Fahrgäste auf ihren Bus, weil die Anzeigen (wie häufig) abgeschaltet waren. Teilweise übernahmen Polizisten die Beratung der Wartenden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die S-Bahn Berlin hatte ihren Fahrplan wegen der Konferenz schon am Montagmittag eingeschränkt, es gilt ein Sonderfahrplan auf fast allen Linien, um die Folgen für die Fahrgäste planbarer zu machen. Die Zahl der Züge auf der Stadtbahn wurde verringert, damit keine Züge auf freier Strecke stehen bleiben bei einer kurzfristigen Sperrung.

Die Änderungen bei der S-Bahn ab Montagmittag: Dies ist der Fahrplan ab Montagmittag – die Änderungen sind nicht in der App hinterlegt. S1: Entfall der Verstärker zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz. Planmäßiger 10-Minuten-Takt zwischen Wannsee–Frohnau

Entfall der Verstärker zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz. Planmäßiger 10-Minuten-Takt zwischen Wannsee–Frohnau S2: 10-Minuten-Takt nur zwischen Anhalter Bahnhof und Buch, zwischen Lichtenrade und Anhalter Bahnhof nur alle 20 Minuten.

10-Minuten-Takt nur zwischen Anhalter Bahnhof und Buch, zwischen Lichtenrade und Anhalter Bahnhof nur alle 20 Minuten. S26: entfällt.

entfällt. S3: Entfall der Verstärker zwischen Karlshorst–Ostbahnhof. Am Dienstag: Planmäßige Züge bis/ab Charlottenburg enden/beginnen am Ostbahnhof.

Entfall der Verstärker zwischen Karlshorst–Ostbahnhof. Am Dienstag: Planmäßige Züge bis/ab Charlottenburg enden/beginnen am Ostbahnhof. S41/42: Die Ringbahn fährt nur im 10-Minutentakt.

Die Ringbahn fährt nur im 10-Minutentakt. S45: fährt nur zwischen Hermannstraße–Grünau, das heißt: nicht zum Flughafen BER.

fährt nur zwischen Hermannstraße–Grünau, das heißt: nicht zum Flughafen BER. S47: fährt nur Spindlersfeld–Schöneweide, also nicht bis Hermannstraße.

fährt nur Spindlersfeld–Schöneweide, also nicht bis Hermannstraße. S5: 10-Minuten-Takt nur zwischen Hoppegarten/Mahlsdorf–Ostbahnhof. Entfall der Verstärkerzüge Mahlsdorf–Warschauer Straße/Ostbahnhof.

10-Minuten-Takt nur zwischen Hoppegarten/Mahlsdorf–Ostbahnhof. Entfall der Verstärkerzüge Mahlsdorf–Warschauer Straße/Ostbahnhof. S85: fährt abweichend Frohnau–Schöneweide im 20-Minutentakt

In der Vergangenheit waren mehrfach Fahrgäste aus stehen gebliebenen Zügen ausgestiegen und zu Fuß zum nächsten Bahnhof gelaufen – was den Betrieb dann endgültig lahmlegte. Die Sicherheitsbehörden hatten in den letzten Jahren mehrfach Strecken stundenlang sperren lassen. Wie lange die Sperrung am Dienstag dauert, ist unklar, das entscheidet die Polizei. In den letzten Jahren war vor allem die Stadtbahn von Sperrungen betroffen, da die Strecke dicht am Schloss Bellevue, dem Kanzleramt und dem Hotel Waldorf Astoria vorbeiführt, in dem die Gäste der Konferenz wohnen – darunter Selenskyj.

Die BVG kann den zentralen innerstädtischen Knoten Hardenbergplatz / Bahnhof Zoo seit Montagnachmittag nicht mehr anfahren, zahlreiche Buslinien werden seit 14.30 Uhr umgeleitet. Wegen der Sperrung des Hardenbergplatzes können die Linien X10, X34, M45, M46, M49 109, 110, 200, 204, 245, und 249 sowie die Nachtbuslinien N1, N2, N9, N10, N26 und N7X die Haltestelle Zoologischer Garten nicht anfahren und werden umgeleitet oder verkürzt. Wegen der Sperrung des Spreewegs werden die Linien 106 und 187 umgeleitet und wegen der Sperrung des Messedamms endet die Linie 349 bereits an der Haltestelle Messe Nord/ICC.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Am Montag hatte die BVG auch ohne Selenskyj große Probleme, auf zahlreichen U-Bahn-Linien fielen wegen Krankmeldungen und defekter Züge Fahrten aus. Teilweise musste man zehn Minuten warten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Da die Konferenz im Kongresszentrum City-Cube auf dem Messegelände in Charlottenburg stattfindet, ist auch die Strecke nach Spandau von den Sicherheitsvorkehrungen betroffen. Die Züge fahren Dienstag ganztägig ohne Halt durch den Bahnhof Messe Süd. Die S-Bahn warnte: „Es kann kurzfristig zu weiteren Einschränkungen kommen.“ Selenskyj wird die Konferenz am Dienstag mit Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnen. Die Polizei ist im Großeinsatz.

Erstmals musste der Busverkehr am Bahnhof Zoo im Jahr 2016 auf Anweisung der Polizei für zwei Tage eingestellt worden. Damals hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im damals recht neuen Hotel Waldorf Astoria übernachtet. Das Hotel steht direkt an der Kreuzung Hardenbergstraße / Joachimsthaler Straße. Ein Politikerbesuch mit Gefährdungsstufe 1 wie Netanjahu oder Selenskyj hat dann Auswirkungen auf den zweitgrößten Busknoten der Stadt. 2016 hatte die BVG für alle 17 Linien am Zoo neue Endhaltepunkte in der Umgebung gesucht.

Zuvor hatten sich amerikanische und israelische Präsidenten überwiegend im Interconti in der Budapester Straße oder dem Adlon am Pariser Platz einquartiert – deren Umgebung lässt sich sperren, ohne dass der Verkehr zusammenbricht. 2023 hatte Netanjahu erneut im Waldorf genächtigt, auch da musste die S-Bahn den Betrieb auf der Stadtbahn einstellen.

Autofahrer sollten sich ab Montagmittag ebenfalls auf kurzfristige Sperrungen gefasst machen, auch auf der Autobahn A113 und A100. Denn die Konferenzbesucher müssen vom Flughafen BER in die Stadt gebracht werden.