Sicherheit für die Ukraine-Konferenz in Berlin S-Bahn reduziert ihr Angebot deutlich

Die S-Bahn Berlin schränkt ihren Fahrplan ab Montagmittag deutlich ein. Das Unternehmen rechnet wegen der Ukraine Recovery Conference in Berlin, dass die Sicherheitsbehörden den Betrieb kurzfristig auf bestimmten Strecken ganz einstellen, wie in der Vergangenheit auch. Um die Folgen für die Fahrgäste planbarer zu machen, gilt von Montagmittag bis in die Nacht zu Donnerstag ein Sonderfahrplan. So fährt die S3 am Dienstag teilweise nicht mehr auf der Stadtbahn, sondern endet Ostbahnhof.

Die S-Bahn teilte mit: „Bei Besuchen von Staatsgästen mit hoher Sicherheitseinstufung haben die behördlichen Anordnungen große Auswirkungen.“ In der Vergangenheit wurden sehr kurzfristig teils mehrstündige Sperrungen zentraler Streckenabschnitte sowie Fahren mit deutlich verringerter Geschwindigkeit angeordnet. In den letzten Jahren war vor allem die Stadtbahn von Sperrungen betroffen, da die Strecke dicht an Schloss Bellevue, dem Kanzleramt und dem Hotel Waldorf Astoria vorbeiführt, in dem die Gäste der Konferenz wohnen, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Ab Montagmittag Sperrgebiet: Die Straßen um das Waldorf Astoria. © Polizei Berlin/ OpenStreetMap

Da die Konferenz im Kongresszentrum City-Cube auf dem Messegelände in Charlottenburg stattfindet, ist auch die Strecke nach Spandau von den Sicherheitsvorkehrungen betroffen. Die Züge werden am Dienstag ganztägig ohne Halt durch den Bahnhof Messe Süd fahren. Die S-Bahn warnt: „Es kann kurzfristig zu weiteren Einschränkungen kommen.“ Selenskyj wird die Konferenz am Dienstag mit Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnen. Die Polizei ist im Großeinsatz.

Dies ist der Fahrplan ab Montagmittag – die Änderungen sind nicht in der App hinterlegt

S1: Entfall der Verstärker zwischen Wannsee und Potsdamer Platz. Planmäßiger 10-Minuten-Takt zwischen Wannsee–Frohnau

S2: 10-Minuten-Takt nur zwischen Anhalter Bahnhof und Buch

S26: entfällt

S3: Entfall der Verstärker zwischen Karlshorst–Ostbahnhof. Am Dienstag: Planmäßige Züge bis/ab Charlottenburg enden/beginnen in Ostbahnhof.

S41/42: Die Ringbahn fährt nur im 10-Minutentakt

S45: fährt nur zwischen Hermannstraße–Grünau, das heißt nicht zum Flughafen BER.

S47: fährt nur Spindlersfeld–Schöneweide

S5: 10-Minuten-Takt nur zwischen Hoppegarten/Mahlsdorf–Ostbahnhof. Entfall der Verstärkerzüge Mahlsdorf–Warschauer Straße/Ostbahnhof

S85: fährt abweichend Frohnau–Schöneweide im 20-Minutentakt

Was auf die Fahrgäste der BVG zukommt, ist noch unklar, die BVG hat noch keine Informationen veröffentlicht. Erstmals war der Busverkehr am Bahnhof Zoo im Jahr 2016 für zwei Tage eingestellt worden. Damals hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im damals neuen Waldorf Astoria übernachtet. Das Hotel steht direkt an der Kreuzung Hardenbergstraße / Joachimsthaler Straße. Ein Politikerbesuch mit Gefährdungsstufe 1 wie Netanjahu oder Selenskyj hat dann Auswirkungen auf den zweitgrößten Busknoten der Stadt. 2016 hatte die BVG für alle 17 Linien am Zoo neue Endhaltepunkte in der Umgebung gesucht.

Zuvor hatten sich amerikanische und israelische Präsidenten überwiegend im Interconti in der Budapester Straße oder dem Adlon am Pariser Platz einquartiert – deren Umgebung lässt sich sperren, ohne dass der Verkehr zusammenbricht. 2023 hatte Netanjahu erneut im Waldorf genächtigt, auch da musste die S-Bahn den Betrieb auf der Stadtbahn einstellen.

Damit keine Züge auf freier Strecke stehen bleiben bei einer kurzfristig angeordneten Sperrung, wird die Zahl der Züge verringert. In der Vergangenheit waren mehrfach Fahrgäste aus liegen gebliebenen Zügen ausgestiegen und zu Fuß zum nächsten Bahnhof gelaufen – was den Betrieb dann endgültig lahmlegt.