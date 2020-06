Eine vorzeitige Stillegung des altgedienten Berliner City-Airports ist vom Tisch. Das hat Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup soeben in einer Videopressekonferenz verkündet.

Damit können die Berliner und Brandenburger auch von Tegel in die Sommerferien fliegen.

"Wir werden den Flugverkehr auf beide Flughäfen verteilen", sagte er. Derzeit gebe es 17 Verbindungen von Berlin aus, Ende Juli werden es schon wieder 100 Ziele sein, die nach seinen Worten angeflogen werden können.

TXL sollte wegen des Corona-Einbruchs im Luftverkehr ursprünglich zum 15.Juni schließen, zunächst vorrübergehend für zwei Monate, um Kosten zu sparen. Er werde den Antrag bei der Berliner Luftfahrtbehörde nicht einreichen, sagte Lütke Daldrup.

Er begründete das damit, dass viele Airlines im Sommer in größerem Umfang den Betrieb wieder aufnehmen als erwartet und die Abfertigungskapazitäten im alten Schönefelder Flughafen allein nicht reichen, um in den nächsten Monaten bis zum Start des BER am 31.Oktober 2020 alle Passagiere abfertigen zu können. "Wir werden Tegel am 8. November schließen", sagte Lütke Daldrup.

