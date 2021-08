Tesla-Chef Elon Musk ist am frühen Mittwochabend am Flughafen BER in Berlin gelandet. Sein Jet, der aus Italien kam, setzte um 17.35 auf, so heißt es auf dem Twitterkanal "Elon Musk´s Jet". Die Gründe seines Besuches in Deutschland, wo Tesla in Grünheide bei Berlin die Europa-Gigafactory errichtet, sind bisher nicht bekannt.

Am Freitag will CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet die Gigafactory besuchen, angekündigt wurde ein Gespräch mit Führungskräften und Beschäftigten. Doch ob der Besuch Musks mit dem von Laschet in Zusammenhang steht, ist bisher nicht klar. (Tsp)

+++ Mehr Informationen folgen in Kürze. +++