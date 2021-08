Tesla-Chef Elon Musk ist am frühen Mittwochabend am Flughafen BER in Berlin gelandet. Sein Jet, der aus Italien kam, setzte um 17.35 Uhr auf, so heißt es auf dem Twitterkanal "Elon Musk´s Jet". Genaue Gründe seines Besuches in Deutschland, wo Tesla in Grünheide bei Berlin die Europa-Gigafactory errichtet, sind bisher nicht bekannt.

Vor der Landung flog Musk mit seinem Jet über das Gelände der Tesla-Fabrik - auch darüber informierte der Twitteruser, der die Strecken des Flugzeugs von Musk verfolgt.

Nach Tagesspiegel-Informationen soll es sich um einen reinen Arbeitsbesuch handeln, typisch für Musk, der sich auch um technische und technologische Details der Gigafactory persönlich kümmert. Zuletzt hatte der Tesla-Chef im Mai die Baustelle besucht. Damals ging Musk in einem öffentlichen Statement davon aus, dass noch im Jahr 2021 die ersten E-Autos in Grünheide vom Band rollen werden.

Eine zeitliche Nähe ist auffällig. Am Freitag will CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet die Gigafactory besuchen, angekündigt wurde ein Gespräch mit Führungskräften und Beschäftigten. Der Besuch Laschets war vor Wochen geplant worden.

Ein Treffen von Musk und Laschet ist dem Vernehmen nach bisher nicht geplant. Allerdings ist Musk bekannt dafür, dass er immer für Überraschungen gut ist. Mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte er sich auf der Baustelle getroffen, mehrfach auch mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. (TSP/thm)