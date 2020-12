Man wird sich dieses Urteil sehr genau anschauen in Berlin. Wochenlang mobilisierte die „Querdenken“-Bewegung aus Kritikern der politischen Pandemie-Maßnahmen, Verschwörungstheoretikern und Leugnern des Corona-Virus zur sogenannten „Advents Mega Demonstration“ in die Hansestadt Bremen. Bis zu 20.000 Teilnehmende waren bei der Polizei für die Veranstaltung angemeldet worden - für die deutsche Justiz angesichts der zu erwartenden Hygiene-Verstöße zu viele.

Nach einem vom Ordnungsamt der Stadt Bremen ausgesprochenen Verbot der Versammlung aufgrund der befürchteten, bewussten Verstöße gegen die geltenden Demonstrationsauflagen, bekräftigte nun in höchster Instanz das Bundesverfassungsgericht im Eilverfahren das Demonstrationsverbot für jegliche „Querdenken“-Versammlungen am Sonnabend in Bremen.

Die Karlsruher Richter folgen damit in ihrer Begründung dem zuständigen Oberverwaltungsgericht, welches zuvor das Verbot mit den zu erwartenden Verstößen gegen die Pandemie-Auflagen und einer möglichen Gefahr für die Öffentlichkeit durch eine im Vorfeld prognostizierte, hohe Teilnehmerzahl erklärte. Der Beschluss des höchsten deutschen Gerichts ist der erste, der sich auf eine Demonstration der sogenannten "Querdenker" bezieht.

Innensenator: Wir werden uns das genau angucken

Das weckt auch in Berlin die Hoffnungen, juristisch gegen geplante Demonstrationen solcher Art vorgehen zu können. Im Fokus steht dabei vor allem die geplante Großdemonstration, die für den Silvesterabend in Berlin angemeldet ist. Führende Köpfe der sogenannten „Querdenker“ wie Michael Ballweg und Markus Haintz mobilisieren erneut nach Berlin. Um den Jahreswechsel herum soll auf der Straße des 17. Juni demonstriert werden.

"Wir schauen mit großer Sorge auf die geplante Silvester-Demo, weil hier ein erneutes Infektionsrisiko droht", sagte ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) dem Tagesspiegel am Sonntag. "Wir müssen nach den Erfahrungen in Berlin oder auch Leipzig fest davon ausgehen, dass die Infektionsschutzregeln wieder bewusst gebrochen werden."

Zur Entscheidung in Bremen könne sich der Senat noch nicht abschließend äußern, da die Begründung des Verfassungsgerichts noch nicht vorliege. "Wir werden diese aber sehr genau lesen."

Benedikt Lux, Innenexperte der Grünen, sagte dem Tagesspiegel: „Nach meiner Einschätzung kann das eine Grundlage sein, um die Querdenker-Demonstration an Silvester in Berlin streng zu beauflagen oder sogar zu verbieten. Ich fordere die zuständigen Berliner Behörden auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Infektionsschutz einzuhalten.“

Im Sommer hatte Karlsruhe bereits einen Eilantrag auf eine dauerhafte „Mahnwache“ der Corona-Bewegung im Berliner Regierungsviertel abgelehnt. Auch in Baden-Württemberg verbot die Justiz heute eine Versammlung der „Querdenker“. Diese hatten zur Demonstration in Mannheim aufgerufen, bis der Verwaltungsgerichtshof des Landes Baden-Württembergs ein Verbot aller Versammlungen der Corona-Bewegung im Stadtgebiet aus ähnlichen Gründen wie in Bremen bestätigte.

Beschluss nicht anfechtbar

Der Beschluss der Karlsruher Richter ist nicht anfechtbar. Bereits in der Vergangenheit versuchten verschiedene Städte immer wieder die Demonstrationen der Bewegung aus Gründen des Infektionsschutzes zu untersagen oder mit strengen Auflagen zu versehen.

Besonders viel Aufmerksamkeit erlangte das von der Berliner Versammlungsbehörde ausgesprochene Verbot für eine Großdemonstration der Maßnahmen-Skeptiker, Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremen im Vorfeld des 29. Augusts dieses Jahres. Die Anordnung wurde einen Tag vor der geplanten Groß-Demo schließlich vom Oberverwaltungsgericht gekippt.

In Zuge dessen stand vor allem der Berliner Innensenator im Mittelpunkt. Kritiker warfen ihm vor, dass das später wieder einkassierte Demo-Verbot auch aus politischer Motivation und nicht nur aus Gründen des Infektionsschutzes erfolgte.

Gegenproteste in Bremen

Unterdessen war die Bremer Polizei am Samstag damit beschäftigt, das Demonstrationsverbot in der Hansestadt durchzusetzen. Laut Beobachtern hatten sich trotz des Karlsruher Beschlusses einige hundert „Querdenker“ in der Innenstadt versammelt. Parallel fanden Gegenproteste statt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und soll in Dutzenden Fällen Platzverweise gegen Demonstranten der Corona-Bewegung ausgesprochen haben.

Gegen den ehemaligen Veranstalter der verbotenen Versammlung soll ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sein, da er trotz des Beschlusses in den sozialen Netzwerken weiter zur Teilnahme an Protesten Bremen aufrief. Das berichtet der Weser-Kurier.

Giffey warnt vor Angriffen auf Demokratie

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) warnte unterdessen vor Angriffen auf die Demokratie aus der „Querdenker“-Szene. „Wir als Staat müssen wachsam sein, wenn die Demokratie angegriffen wird. Oder wenn unsere demokratischen Organe bedroht werden, wie neulich, als Störer in den Bundestag eingedrungen sind und Abgeordnete daran hindern wollten, ihrer Arbeit nachzugehen“ , sagte Giffey den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Bei Gruppen, die sich verfassungsfeindlich äußerten oder einen Angriff auf die Demokratie planten, müsse sich der Verfassungsschutz einschalten, betonte die Ministerin. Dies bedeute „nicht, dass alle, die bei solchen Demonstrationen mitlaufen, als Verfassungsfeinde angesehen werden“, fügte sie mit Blick auf die landesweiten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen hinzu.

Ihr Verständnis für die Menschen, die gegen die Vorschriften auf die Straße gingen, sei jedoch „begrenzt“, sagte Giffey. Jeder habe natürlich das Recht, die Maßnahmen auch kritisch zu sehen. „Ich kann diese massive Ablehnung aber nicht nachvollziehen“ , sagte die SPD-Politikerin. „Wir haben inzwischen wirklich hohe Todesfallzahlen. Was muss denn noch passieren, damit diese Leute begreifen, wie gefährlich diese Krankheit ist?“

Giffey sprach sich dafür aus, noch in dieser Legislaturperiode ein Demokratiefördergesetz zu beschließen. „Dazu muss allerdings die Union mitziehen“ , sagte sie.

Minister Geisel: Verfassungsschutz sieht genau hin

Auch Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) schließt eine künftige Beobachtung durch den Verfassungsschutz nicht aus. „Wir beobachten ganz klar extremistische und antisemitische Tendenzen. Deswegen muss auch der Verfassungsschutz sehr genau hinsehen“, sagte Geisel der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der Herbsttagung der Innenministerkonferenz (IMK) in der kommenden Woche. Eine abschließende Bewertung der Frage sei in Berlin „aber noch nicht erfolgt“.

Die eigentliche Herausforderung bei dem Thema ist laut Geisel die Unterscheidung: wer ist Extremist, wer ist Antisemit, und wer steht auf dem Boden des Grundgesetzes. „Es gibt in der Bewegung Verbindungen zu rechtsextremistischen Parteien und Personen, die sichtbar geworden sind. Das ist schon sehr, sehr eindeutig.“ Der Verfassungsschutz müsse klären, ob die Gesellschaft es hier nicht mit einem neuen Extremismusphänomen zu tun habe.

Korrektur: An mehreren Stellen im Artikel war von einem Urteil des Verfassungsgerichts die Rede. Es handelt sich aber um einen Beschluss. Wir haben den Fehler korrigiert.