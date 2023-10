Versammlung in Berlin-Mitte 800 Teilnehmer bei pro-palästinensischer Kundgebung auf dem Alexanderplatz

Am Alexanderplatz in Berlin-Mitte ist gerade eine angemeldete Demonstration zuende gegangen. Sie trug den Titel „Nahostkonflikt“ und sollte bis 21 Uhr dauern. Die Polizei ist vor Ort. Sie schätzt die Teilnehmerzahl auf etwa 800.

Die Rede wurde auf Deutsch gehalten. Darin wurde immer wieder ein Gedenken an Märtyrer in Gaza angesprochen. Ein Totengebet wurde verrichtet. „Es wird hier, wenn es um Palästina geht, die Meinungsfreiheit stark eingeschräkt“, sagte der Redner. Daraufhin antwortete die Menge mit „Free, free Palastine”.

„Das Problem sind nicht die Juden“, sagte der Redner. Deshalb wären sie ja von breiten Teilen der arabischen Welt aufgenommen worden. Darauf hin jubelt die Menge.

Zwei Frauen, die sich mit einer Palästinaflagge fotografieren, sagen, sie sind heute Abend gekommen, weil der Konflikt nicht vor drei Wochen begonnen habe, sondern vor 70 Jahren. „Wir sind hier für die Kinder und Frauen in Gaza.“ In den Medien würde der Konflikt verzerrt. „Die Hamas sind Terroristen, aber was ist mit Israel? Die sind keine Terroristen?“ fragt eine der beiden Frauen.

Auf Schildern, die an diesem Abend hochgehalten wurden, standen Parolen wie „Made in the West: Antisemitism and Islamophobia. Don’t blame it on muslims“ oder „We love Jews. We are just against Zionism”.

Der Redner zitierte aus den Auflagen und mahnte die Teilnehmer auf Deutsch, jeglichen Judenhass zu unterlassen. Außerdem durften keine Fahnen verbrannt werden.

Um 20 Uhr sagte der Redner „Wir lösen die Veranstaltung auf. Bitte haltet euch daran, liebe Geschwister. Wir haben unser Wort gesagt. Bitte geht nach Hause“.

Nach der Kundgebung stellten sich einige Dutzend Jugendliche auf eine Bank und rief unter anfeuernden Pfiffen „Free free Palestine“. Die Veranstalter baten die Gruppe aufzuhören, den Anweisungen der Polizei zu folgen und nach Hause zu gehen: „Die Veranstaltung ist aufgelöst”.

Auf X war zu sehen, wie Teilnehmer nach der Veranstaltung eine Plane ausrollten und darauf beteten. Auch an anderen Stellen wurde in kleinem Kreis gebetet.

Demonstration am Potsdamer Platz aufgelöst

Am Nachmittag hatte die Polizei eine verbotene palästinensische Demonstration am Potsdamer Platz in Mitte aufgelöst. Sie war von 14 bis 18 Uhr unter dem Titel „Frieden im Nahen Osten“ angemeldet, am Sonnabend jedoch verboten worden. „Es sind etwa 300 Menschen gekommen, die sich dennoch versammeln wollten“, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Sonntagabend. Die Polizei sei konsequent dagegen vorgegangen und habe von zahlreichen Teilnehmern die Identität festgestellt. Es habe darüber hinaus eine Reihe von Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegeben.

Während der Auflösung der Demonstration sei es auch zu Widerstand gegen Polizisten und tätlichen Angriffen gekommen. Daraufhin seien mehrere Strafanzeigen geschrieben worden, so die Polizeisprecherin weiter. Insgesamt rund 100 Personen seien vorübergehend festgenommen worden.

Die Polizei hatte am Sonnabend erklärt, die Entscheidung für das Verbot sei nach Bewertung aller Umstände und Erkenntnisse sowie der Abwägung sämtlicher Interessen gefallen, insbesondere des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. Die Versammlungsbehörde habe den Fall basierend auf bisherigen Erfahrungen und weitergehenden Erkenntnissen geprüft. Nach deren Einschätzung bestand die unmittelbare Gefahr, dass es bei der Versammlung zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen und Gewalttätigkeiten kommen würde. (Tsp)