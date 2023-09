Bürgermeister befürchtet bis zu 20.000 Tote Hilfe nach Überschwemmungskatastrophe in Libyen

Es sind unfassbare Zahlen, die nach einem durch ein Sturmtief ausgelöste verheerende Überschwemmungen aus dem Bürgerkriegsland Libyen gemeldet werden: Die Zahl der Toten liegt inzwischen bereits bei mindestens 5200. Dies sagte ein Sprecher des Innenministeriums einer der beiden Regierungen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Wegen der Wassermassen sind viele Gebiete von der Außenwelt abgeschnitten. Der Bürgermeister der vom Unwetter besonders schwer getroffenen Küstenstadt Derna geht davon aus, dass sich die Zahl der Toten auf 18.000 bis 20.000 erhöhen könnte. Dies ergebe sich auf Grundlage der Teile der Stadt, die zerstört worden seien, sagte Abdulmenam Al-Ghaithi am Mittwoch dem Sender al-Arabija.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist oberhalb der Stadt nach sintflutartigen Regenfällen ein Damm gebrochen. Danach raste eine Flutwelle durch den 125.000 Einwohner zählenden Ort und spülte ganze Straßenzüge ins Meer.

Das deutsche Technische Hilfswerk (THW) brachte derweil Hilfslieferungen auf den Weg nach Libyen. Es handelt sich nach Angaben der Organisation um 100 Zelte mit Beleuchtung, 1000 Feldbetten, 1000 Decken, 1000 Isomatten und 80 Stromgeneratoren. Einem Sprecher zufolge brachen acht Lastwagen noch am Mittwochabend in Richtung Wunstorf bei Hannover auf. Vom dortigen Bundeswehrstandort sollte die Fracht an diesem Donnerstag nach Libyen gebracht werden.

Das Technische Hilfswerk (THW) brachte indessen Hilfslieferungen auf den Weg nach Libyen. Da man ständig Güter für solche Anfragen lagere, könne man nun kurzfristig Zelte mit Beleuchtung, Feldbetten, Decken, Isomatten sowie Stromgeneratoren zur Verfügung stellen, sagte THW-Präsidentin Sabine Lackner.

Libyen hatte in der Nacht auf Mittwoch ein internationales Hilfeersuchen gestellt. Konkret will allein das THW 100 Zelte mit Beleuchtung, 1000 Feldbetten, 1000 Decken, 1000 Isomatten und 80 Stromgeneratoren liefern. Das Material werde derzeit in den Logistikzentren in Bayern und Baden-Württemberg zusammengestellt.

Wann genau die Hilfsgüter ins Katastrophengebiet geflogen werden, stand einer THW-Sprecherin zufolge zunächst noch nicht fest. Demnach geht es vorerst nur um die Lieferung von Hilfsgütern, es fliegen also nicht etwa Rettungsteams mit nach Libyen. Das könne sich aber noch anders entwickeln, sagte die Sprecherin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Roten Halbmond werden zudem noch etwa 10.000 Menschen vermisst. Die genaue Zahl der Toten ist nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums einer der beiden Regierungen schwer zu bestimmen. So trieben 25 Kilometer entfernt von der besonders betroffenen Küstenstadt Darna noch immer Leichen im Meer. Der Sprecher sagte weiter, es könnten bis zu 9000 Tote zu beklagen sein.

Die Sorge gelte auch den Hunderttausenden von Flüchtlingen und anderen Migranten aus mehr als 40 Ländern, für die Libyen das Sprungbrett nach Europa sei, berichtete die englischsprachige Zeitung „Arab News“ mit Sitz in Saudi-Arabien. Auch unter diesen Menschen dürfte es Opfer geben, die von den Überschwemmungen mitgerissen wurden, hieß es.

Während die Dimension der Katastrophe immer deutlicher wird, bieten immer mehr Länder ihre Unterstützung an. Auch die Vereinten Nationen helfen.

Man arbeite mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern zusammen, „um den Menschen in den betroffenen Gebieten dringend benötigte humanitäre Hilfe zukommen zu lassen“, sagte ein Sprecher des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres in New York. Ein UN-Team sei bereits vor Ort. Man kooperiere mit den Behörden, um Bedarf zu ermitteln und laufende Hilfsmaßnahmen zu unterstützen.

Auch die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen setzt sich nach den katastrophalen Überschwemmungen in Libyen für die Opfer ein. An diesem Donnerstag werde ein Notfallteam aus Logistikern und medizinischem Personal in der schwer betroffenen Stadt Darna eintreffen, „um den medizinischen Bedarf zu ermitteln“, gab die Organisation auf der Plattform X (vormals Twitter) bekannt.

Man bringe zudem medizinische Notfallausrüstung zur Behandlung von Verletzten und Leichensäcke für Libyens Wohlfahrtsorganisation Roter Halbmond.

Heftige Verwüstungen richtete Sturm „Daniel“ an. © AFP/ The Press Office of Libyan Prime Minister

Nach Unwettern in Libyen: Tripolis sagt Hilfe zu

Die von den UN anerkannte Regierung in der libyschen Hauptstadt Tripolis hat nach dem Unwetter Millionenhilfen für die Katastrophengebiete zugesagt – obwohl sie das Gebiet nicht kontrolliert. Zwei Milliarden libysche Dinar (rund 384 Millionen Euro) Unterstützung stelle die Regierung unter Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba am Dienstag bereit, meldete die libysche Nachrichtenagentur Lana. Damit sollten Wiederaufbaumaßnahmen in betroffenen Gebieten finanziert werden.

Die Katastrophengebiete im Osten des Landes stehen unter der Kontrolle der Regierung des Generals Chalifa Haftar.

Ein beschädigtes Auto in Darna. Dort wurden ganze Stadtteile fortgespült. © REUTERS/ESAM OMRAN AL-FETORI

Die EU aktivierte am Mittwoch ihr Katastrophenschutzverfahren, um Libyen zu helfen. Die EU habe 500.000 Euro an humanitärer Soforthilfe bereitgestellt und koordiniere die Hilfsangebote einzelner EU-Staaten, erklärte der für das Krisenmanagement zuständige Kommissar Janez Lenarcic am Mittwoch in Brüssel.

„Ich danke den EU-Staaten, die bereits Unterkünfte, Generatoren, Lebensmittel und andere lebenswichtige Hilfe angeboten haben“, sagte Lenarcic. EU-Angaben zufolge haben bisher Deutschland, Rumänien und Finnland über den EU-Mechanismus Hilfe zur Verfügung gestellt. „Die EU steht bereit, den Umfang der Hilfsmaßnahmen weiter zu erhöhen“, erklärte Lenarcic.

Deutschland stellt für Libyen zusätzlich vier Millionen Euro bereit

Das Bundesentwicklungsministerium stellte kurzfristig vier Millionen Euro zusätzlich bereit. „Unsere Gedanken sind bei den von der schrecklichen Flut betroffenen Menschen in Libyen“, sagte Ministerin Svenja Schulze (SPD) am Mittwoch in Berlin. „Wir lassen sie bei der Bewältigung der Katastrophe nicht alleine.“

Teams aus von Deutschland finanzierten Gesundheitszentren in Libyen hätten sich bereits auf den Weg gemacht in das Überschwemmungsgebiet, teilte das Ministerium mit. Mit den zusätzlichen Mitteln würden Notunterkünfte ausgestattet und dringend benötigtes Material wie Decken, Kleidung, Kindernahrung, Kleidung und Medikamente aus anderen Landesteilen in das Katastrophengebiet geliefert.

Aus den Golfstaaten Katar und Kuwait traf Hilfe ein. Eine Maschine der Luftwaffe aus Kuwait und die ersten beiden Flugzeuge aus dem Golfemirat Katar landeten auf einem Flughafen in der östlichen Stadt Bengasi, wie die staatlichen Nachrichtenagenturen beider Länder am Mittwoch berichteten.

Helfer versuchen, einen feststeckenden Lkw aus dem Schlamm zu schieben. © Reuters/Libyan Red Crescent Ajdabiya

An Bord der drei Maschinen waren demnach mehr als 100 Tonnen Hilfsgüter, darunter etwa Stromgeneratoren, Zelte, Lebensmittel und Medikamente.

Auch die Türkei schickte bereits Rettungskräfte. Man habe Flüge mit Bergungstrupps samt Rettungsbooten, Zelten und Versorgungsgütern an Bord organisiert, teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit.

Die Hilfsorganisation Aktion gegen Hunger aus Deutschland will ebenfalls helfen, wartet aber noch auf grünes Licht aus Libyen. „Unsere Teams in Libyen stehen bereit und planen in Zusammenarbeit mit dem Libyschen Roten Halbmond, rund 1000 Menschen mit Lebensmitteln, Hygiene-Kits und weiteren dringend benötigten Artikeln zu versorgen“, so Geschäftsführerin Helene Mutschler am Mittwoch laut Mitteilung.

Nach Angaben eines Sprechers müssen die Organisationen aber noch auf die Genehmigung der lokalen Behörden warten. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass für die Mitarbeiter keine Gefahr bestehe.

Darna in Libyen: Ganze Stadtteile fortgespült

Besonders schwer vom Sturm „Daniel“ betroffen ist die Hafenstadt Darna. Auf Videobildern in sozialen Medien waren in Folge massiver Regenfälle zerstörte Häuser und Autos in von Schlammmassen überschwemmten Straßen zu sehen.

Allein in Darna sind nach Behördenangaben bis Mittwochabend bereits mehr als 3800 Tote geborgen worden. Etwa 7000 weitere Menschen sind verletzt worden, hieß es bereits am Dienstag. Noch 5000 Bürger würden vermisst. Mehr als 30.000 Menschen seien überdies obdachlos geworden, weitere Tausende in anderen Städten im Osten des Landes, wie die Internationale Organisation für Migration am Mittwoch mitteilte.

Der Sturm richtete besonders in der Hafenstadt Darna in Libyen schwere Schäden an. © dpa/Libysche Regierung via AP

Überschwemmungen in Libyen: Die Lage in Darna Mehr als 3800 Tote geborgen

5000 Vermisste

25 Prozent der Stadt fortgespült

Zwei Staudämme gebrochen

Vier Brücken eingestürzt

„Die Lage ist sehr katastrophal. Überall liegen Leichen – im Meer, in den Tälern, unter den Gebäuden“, sagte der Luftfahrtminister der im Osten herrschenden Regierung, Hichem Chkiuat, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters am Telefon. Er rechne damit, dass die endgültige Zahl der Opfer „sehr, sehr hoch“ sein werde.

Ein Vertreter der Stadtverwaltung von Derna beschrieb die Situation vor Ort als „katastrophal“. Vier wichtige Brücken, zwei Gebäude und zwei Dämme seien eingestürzt. Die Stadt benötige „nationale und internationale Hilfe“, sagte er. Derna liegt 900 Kilometer östlich der libyschen Hauptstadt Tripolis und zählt 100.000 Einwohner.

Man sei auf die Unterstützung von Hubschraubern angewiesen. Strom und Internetverbindung seien unterbrochen. Die betroffenen Regionen wurden zu „Katastrophengebieten“ erklärt.

„Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass 25 Prozent der Stadt verschwunden sind“, sagte Luftfahrtsminister Chkiuat. Viele Gebäude seien eingestürzt. Oberhalb der Stadt waren nach Angaben der libyschen Nationalarmee Staudämme geborsten und ganze Stadtteile daraufhin mit ihren Bewohnern ins Meer gespült worden.

Darna: ganze Familien zusammen beerdigt

Mehr als 300 Opfer wurden nahe Darna in Massengräbern beerdigt. „Erst wurden diejenigen begraben, deren Identität festgestellt wurde“, sagte ein Augenzeuge.

„Wegen des Stromausfalls und fehlender Plätze für die Leichen wurden die anderen Toten fotografiert und dann begraben, um sie später identifizieren zu können“. Unter den Opfern sollen sich ganze Familien befinden, die zusammen beerdigt wurden.

Osama Ali, ein Sprecher der örtlichen Notdienste, berichtete von den schwierigen Bemühungen der Retter. „Es gibt noch eine Straße, die in die Stadt führt, aber die Durchfahrt ist schwierig und gefährlich, da ein Teil der Straße zerstört ist und ein weiterer Einsturz aufgrund der riesigen Wassermengen erwartet wird.“

Libyen: Viele weitere Städte von Überschwemmungen betroffen

Neben der Hafenstadt Darna waren auch andere Städte wie Al-Baida, Al-Mardsch, Susa und Schahat betroffen. „Wir brauchen einfach Leute, die die Situation verstehen - logistische Hilfe, Hunde, die Menschen riechen können und sie aus dem Boden holen. Wir brauchen einfach humanitäre Hilfe, Leute, die wirklich wissen, was sie tun“, sagte ein libyscher Arzt, der in einer Klinik nahe Darnas arbeitet, dem britischen Sender BBC.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Den Rettungsdiensten zufolge ist vor allem der Nordosten Libyens betroffen. Im Osten Libyens befinden sich die größten Erdöl-Felder und Hafenterminals für den Ölexport. Die nationale Ölfördergesellschaft (NOC) verhängte angesichts der Überschwemmungen die höchste Alarmstufe und fuhr die Förderaktivität deutlich zurück.

Auch die Hafenstadt Bengasi war von den Überschwemmungen betroffen – dort wurde eine Ausgangssperre verhängt, die Schulen wurden geschlossen. Die Region war bereits seit Tagen von starken Regenfällen betroffen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Regierung in der Hauptstadt Tripolis unter Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba sprach von den schwersten Regenfällen seit mehr als 40 Jahren. Tausende weitere Menschen in dem Land mit knapp sieben Millionen Einwohnern seien vermisst. Der Sturm „Daniel“ hatte Libyen am Sonntag erfasst.

Unwetter in Libyen wohl auf Klimawandel zurückzuführen

Die schweren Unwetter in Libyen, aber generell in der Mittelmeerregion lassen sich nach Expertenmeinung wahrscheinlich dem Klimawandel zuordnen. In der letzten Woche seien Niederschläge gemessen worden, die es so in Europa noch nie gegeben habe, sagte der Kieler Meteorologe Mojib Latif im Bayerischen Rundfunk. „Ich glaube, wir waren viel, viel zu sorglos, was den Klimawandel angeht.“ Dies ändere sich gerade.

„Klimawandel bedeutet nicht einfach nur höhere Temperaturen, sondern bedeutet vor allem extremeres Wetter, mehr Schadenspotenzial und vor allen Dingen auch eine gigantische Herausforderung“, sagte Latif. Man könne sich ein Stück weit anpassen, aber es gebe auch Grenzen: „Bei solchen Wassermassen, was wollen sie (in Libyen) da noch tun?“

Sturm „Daniel“ „Daniel“ war zuvor mit extremem Starkregen über Griechenland, die Türkei und Bulgarien hinweggezogen. Vor allem im griechischen Thessalien sorgte das Sturmtief für Überschwemmungen. Bis Sonntag meldeten die griechischen Behörden 15 Todesopfer, zwei Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes noch vermisst. In der Türkei und Bulgarien kamen laut den Behörden zwölf Menschen ums Leben. (AFP)

Unwetter in Libyen: Internationale Reaktionen

Weltweit hatten die Berichte über die katastrophalen Folgen des Unwetters betroffene Reaktionen ausgelöst. US-Präsident Joe Biden sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. Auch der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sprach den Betroffenen sein „Mitgefühl und Beileid“ aus und erklärte, Washington arbeite mit den Vereinten Nationen und den libyschen Behörden zusammen, um Hilfe zu leisten.

In Berlin erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und ihren Familien.“ Wegen möglicher Hilfsleistungen stehe die Bundesregierung mit den Vereinten Nationen sowie Partnerstaaten in Kontakt.

In Libyen (hier die Stadt Marj) sind nach dem Sturm „Daniel“ etliche Straßen überflutet. © Libya Almasar/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach dem „libyschen Volk“ seine „Solidarität“ aus und erklärte, Frankreich mobilisiere Ressourcen, um Soforthilfe zu leisten.

In Libyen war nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. In dem ölreichen Staat in Nordafrika ringen bis heute zahlreiche Milizen um Einfluss. Derzeit kämpfen zwei verfeindete Regierungen mit jeweils einem Sitz im Osten und Westen um die Macht.

Alle diplomatischen Bemühungen, den Konflikt friedlich beizulegen, scheiterten bisher. Der Konflikt wird durch ausländische Staaten zusätzlich befeuert. (dpa, AFP, epd, Reuters)